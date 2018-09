Ligue Europa : soirée mouvementée pour les clubs allemands

C'était un déplacement étrange pour l'Eintracht Francfort, qui affrontait l'Olympique de Marseille dans un stade vide. En effet, finaliste de la dernière édition de la Ligue Europa, l'OM avait été sanctionné d'un match à huis-clos par l'UEFA pour différents incidents la saison passée. Malgré le manque d'ambiance, les Marseillais ont ouvert le score dès la 3ème minute de jeu, par l'intermédiaire de Lucas Ocampos. À la 52ème, Lucas Torro a égalisé pour Francfort, mais quelques minutes plus tard, les Aigles se sont retrouvés à dix, suite à l'expulsion de Jetro Willems. En infériorité numérique, Francfort a continué à se battre, et a fini par trouver la faille à quelques minutes du coup de sifflet final grâce à Luka Jovic. Score final 2-1 pour l'Eintracht. Un résultat plus que positif, comme l'a expliqué le gardien Kevin Trapp à l'issue de la rencontre :

Luka Jovic marque le but de la victoire pour Francfort dans un stade du Vélodrome vide.

"Une fois de plus, les choses n'ont pas bien commencées pour nous, avec ce but d'entrée de jeu. Mais nous avons continué à y croire; à 1-0, tout était encore jouable. Nous aurions été contents avec juste un point, mais cette victoire, c'est juste incroyable. Ça nous fait tellement de bien moralement, c'est une véritable récompense que de gagner contre une équipe comme celle-ci. Et c'est bon pour la suite, face à Leipzig, Gladbach et les autres équipes."

Leipzig battu dans les dernières minutes

Le RB Leipzig, justement, a eu une mauvaise surprise. Leipzig recevait le FC Salzburg, une équipe avec laquelle elle a beaucoup de similitudes. Salzburg qui a frappé à la 20ème minute, par Munas Dabbour, avant que Amadou Haïdara ne double la mise deux minutes plus tard. Leipzig est revenu dans le match par Konrad Laimer (70è) et Yussuf Poulsen (82è), mais a craqué en toute fin de rencontre, sur un but de Fredrik Gulbrandsen (89è). Victoire 3-2 de Salzburg. Une défaite à laquelle Ralf Rangnick, le coach de Leipzig, n'a que peu goûté :

Ralf Rangnick se pose des questions. Les joueurs de Leipzig n'ont pas l'air d'avoir compris ce qu'il attendait d'eux.

"J'ai l'impression que les joueurs n'ont pas compris quel genre d'adversaire venait nous rendre visite ce soir. Pourtant, ces derniers jours, nous avons travaillé là-dessus avec beaucoup d'intensité. Malgré tout, j'ai eu le sentiment que beaucoup n'ont pas compris à quel point cette équipe de Salzburg était dynamique. Je tire mon chapeau à cette équipe, qui n'est pas arrivée en demi-finales de Ligue Europa par hasard, après avoir sorti la Lazio et Dortmund. Et après la première mi-temps que nous avons effectuée, j'ai vraiment du mal à trouver des excuses à mes joueurs."

Leverkusen peut dire merci à Kai Havertz

Enfin, plus de peur que de mal pour le Bayer Leverkusen, qui se déplaçait en Bulgarie et qui s'est retrouvé mené 2-0 par Ludogorets à la demi-heure de jeu. Kai Havertz a réduit la marque à la 38ème, Isaac Kiese Thelin a égalisé à la 63ème, avant que Havertz, une nouvelle fois, ne donne l'avantage à son équipe (69è). Un avantage définitif : le Bayer s'impose 3-2 au forceps. Voilà qui va faire du bien à cette équipe, qui n'a toujours pas pris le moindre point en Bundesliga.

Isaac Kiese Thelin félicité par Wendell après le but de l'égalisation pour le Bayer.

Carton plein pour Séville, Arsenal et le Dinamo Zagreb

Dans les autres rencontres, large victoire du FC Séville face au Standard Liège (5-1), qui a sauvé l'honneur grâce au Malien Moussa Djenepo. Un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang a permis à Arsenal de battre les Ukrainiens de Worskla Poltawa (4-2), le Dinamo Zagreb a été sans pitié avec Fenerbahçe (4-1), tandis que le Milan AC s'en est remis à Gonzalo Higuain pour aller gagner au Luxembourg face au FC Dudelange. Grâce à un formidable coup de canon d'Ismaïla Sarr, Rennes a battu le FK Jablonec 2-1. Enfin, 0-0 entre l'Olympiakos et le Betis Séville, tandis que Villarreal et les Glasgow Rangers ont fait match nul 2-2.