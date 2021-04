Ligue Europa : Manchester United écrase la Roma

Après l'ouverture de score par Bruno Fernades, (1-0, 9e), Manchester United a été pourtant par la suite mené 2-1 par les Romains durant la toute première période. Les deux buts italiens ont été inscrits par Pellegrini (1-1, 15e) et Edin Dzeko (1-2, 35e). Ce qui a suscité de l'espoir au sein du club de la capitale italienne.

Les Romains chutent en deuxième période

Dès le retour des vestiaires, Manchester United a complétement renversé le courant du match. Les hommes d' Ole Gunnar Solkjaer ont largement dominé leurs adversaires et ont inscrit 5 buts face aux Italiens submergés. Edison Cavani a signé un doublé ( 2-2, 48e et 3-2. 64e ), Bruno Fernades sur penalty (4-2, 71e), Paul Pogba (5-2, 75e) et Mason Greenwood (6-2, 86e) ont participé aussi à ce festival des Reds. Le manager de Manchester United, le Norvégien Ole Gunnar Solkjaer réagit:

"Le football se joue dans deux sens: on attaque et on défend. Je pensais que nous avons joué de très bien en attaque, nous avons quand créé des occasions, nous avons menacé l'adversaire. Mais, nous aussi concédé deux buts, car nous n'avons pas été bons en défense. Comme il restait encore, la deuxième partie, 45 minutes, alors nous avons essayé d'attaquer et de défendre plus vite en arrière et nous avons été une équipe compacte et mes joueurs ont fait de très bonnes choses en seconde période."

Il faut rappeler que le score final 6-2, est un score jamais réalisé par Manchester United en championnat européen depuis 2007. Á l'époque le club mancunien avait battu 7-2 toujours la Roma.

Villareal prend une option pour la finale

Dans ce deuxième match des demi-finales, Arsenal s'est incliné à domicile 2-1 face à Villareal. Le club espagnol prend une option pour la finale de la Ligue Europa. Et en attendant le match retour dans une semaine, on peut dire que l'entraineur de Villareal Unai Emery a pris sa revanche contre son ancien club Arsenal.