Ligue Europa : l'Eintracht Francfort accroché par Chelsea

A Francfort, l'Eintracht, dernier club allemand encore en course, n'a pas démérité face à Chelsea dans cette demi-finale aller de Ligue Europa. Poussés par leurs supporters, qui ont offert un véritable spectacle en tribundes, les Aigles ont attaqué la rencontre tambour battant, et ont été récompensés de leurs efforts grâce à un but signé Luka Jovic à la 23ème minute.

Le rêve continue

Par la suite, Francfort a reculé, et Chelsea en a profité : les Blues sont revenus au score grâce à une frappe soudaine de Pedro juste avant la mi-temps, un tir qui n'a laissé aucune chance à Kevin Trapp. Si Chelsea a dominé la seconde période, plus rien ne sera inscrit. Score final 1-1. Malgré ce match nul à domicile, les joueurs de l'Eintracht Francfort sont satisfaits et croient en leurs chances de qualification au retour.

Les supporters de Francfort ont donné de la voix pendant 90 minutes. Superbe spectacle en tribunes.

"Cette équipe de Chelsea est la plus forte que nous ayons rencontrée jusqu'à présent dans la compétition. Nous avons tout donné, mais c'était compliqué de composer avec certaines absences, notamment devant", a concédé le milieu de terrain Gelson Fernandes à l'issue de la rencontre. "Néanmoins, nous sommes encore en vie, et nous pouvons faire un résultat à Londres."

Cette rencontre clôt une superbe campagne européenne à domicile pour l'Eintracht Francfort : 5 victoires, 2 matchs nuls, 17 buts marqués et seulement 2 encaissés contre des équipes comme le Shakhtar Donetsk, l'Inter Milan, la Lazio ou encore Benfica.

Arsenal remercie Lacazette et Aubameyang

Dans l'autre rencontre de la soirée, Arsenal a pris une option pour la finale. À Londres, les Gunners se sont imposés 3-1 face à Valence, grâce à un doublé d'Alexandre Lacazette (18ème, 26ème) et une réalisation de Pierre-Emerick Aubameyang dans les arrêts de jeu. Un succès probant pour Arsenal, qui devra néanmoins se méfier en Espagne. Les demi-finales retour de la Ligue Europa auront lieu jeudi prochain, et ce sera bien évidemment à 19h TU.

Cinquième but en Ligue Europa cette saison pour Aubameyang.

Un Joel Embiid de gala

En basketball, suite des demi-finales de conférence en NBA. Hier soir, on jouait dans la Conférence Est : à Philadelphie, les Sixers se sont imposés 116-95 face aux Toronto Raptors. Grosse performance de Joel Embiid : 33 points et 10 rebonds pour le Camerounais, ainsi que 5 blocks, le tout en seulement 28 minutes de jeu. Grâce à cette victoire, les Sixers de Philadelphie mènent 2-1 dans cette série.