Ligue Europa : Francfort s'est imposé à West Ham

Tombeur contre toute attente du FC Barcelone en quart de finale, l'Eintracht Francfort s'est montré plus efficace et engagé. Ansgar Knauff a inscrit le 1er but après 50 secondes du coup d'envoi (0-1,1e), le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue Europa. Poussés par leur public, les Anglais se sont relevés vingt minutes plus tard. Michail Antonio a permis à West Ham d'égaliser (1-1,21e). Mais Francfort n'a rien lâché. Le tir lointain et puissant Djibril Sow a obligé le gardien de West Ham, le Français Alphonso Areola à repousser le ballon dans les pieds de l'international japonais Daichi Kamada, seul devant le but vide et a donné l'avantage au club allemand (1-2,54e).

Leipzig sauvé sur le fil

Face aux Ecossais bien repliés en défense, le club saxon a visiblement manqué d'inspiration malgré une possession de balle de 67%. Leipzig a dû attendre la 85e minute pour concrétiser enfin sa domination grâce au but d'Angelino (1-0,85e). Les matches retour auront lieu dans une semaine. Francfort jouera à domicile contre les Anglais de West Ham, Leipzig sera quant à lui en Ecosse pour défier les Rangers.

Rangnick consultant à United

L'entraineur de Manchester United Ralf Rangnick est ces derniers temps annoncé comme sélectionneur de l'Autriche a partir de la saison prochaine. Mais le technicien allemand a tenu hier à confirmer qu'il restera à United en tant que consultant : "Je continuerai certainement mon rôle de consultant à la fin de la saison, et pour les deux prochaines années",a déclaré Rangnick, avant d'ajouter que ce qu' il s'est convenu avec les dirigeants du club mancunien.