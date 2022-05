Ligue Europa : l'Eintracht Francfort défie les Rangers

Barcelone, Naples, ou encore le Borussia Dortmund : cette année, le plateau de la Ligue Europa était particulièrement relevé. Néanmoins, ce soir, au stade Ramon Sanchez Pizjuan de Séville, ce sont les Aigles de l'Eintracht Francfort qui seront opposés aux Rangers de Glasgow. Deux équipes qui ont dû justement écarter des cadors pour en arriver là : le Betis, le FC Barcelone et West Ham pour l'Eintracht ; le Borussia Dortmund, l'Etoile Rouge de Belgrade et le RB Leipzig pour les Rangers.

Jouer à 110%

Forcément, à l'heure de disputer cette finale et de n'être plus qu'à un pas de ramener un trophée européen à la maison, la motivation est grande, comme l'a expliqué le capitaine des Rangers James Tavernier :

"Cette finale représente tout pour nous. Je ne serai pas là sans l'équipe ni l'entraîneur. Nous voulons écrire l'histoire et ramener ce trophée chez nous. Tous les gars vont donner 110% de leurs capacités sur le terrain, et on espère qu'on pourra rendre fiers les nôtres", a déclaré Tavernier en conférence de presse.

James Tavernier avait ouvert le score contre le Borussia Dortmund

150.000 supporters attendus à Séville

Les deux équipes seront soutenues par une armée de fans. Bien que seulement 10 000 billets ont été attribués à chaque club, les supporters se sont déplacés en nombre dans le sud de l'Espagne : ils seront 50 000 aux couleurs de l'Eintracht, et pas loin de 100 000 à supporter les Rangers.

Des fan zones dans la ville andalouse ont été spécialement aménagées pour l'occasion. Un soutien qu'a salué Oliver Glasner, l'entraîneur de Francfort :

"Il y a des choses que l'on ne peut mesurer et le soutien des fans en fait partie. Comme l'a dit mon joueur Sebastian Rode, tu as des frissons, il se passe quelque chose à l'intérieur de toi et cela t'aide à gagner des matchs. Les deux équipes sur le terrain auront parmi les meilleurs fans du monde à l'extérieur", a déclaré le technicien autrichien en conférence de presse.

"Il y aura près de 150.000 supporters des deux équipes à Séville, ce qui est impressionnant, parce que l'Espagne, ce n'est pas la porte à côté. Merci à tous nos fans d'être présents en grand nombre, en espérant qu'ils nous aident à gagner."

Eintracht Francfort contre Rangers, c'est ce soir, à partir de 19h en temps universel.