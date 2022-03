Ligue Europa : courte défaite du Bayer Leverkusen à Bergame

Au terme d’un huitième de finale aller très ouvert et disputé, Leverkusen, qui avait ouvert le score dès la 11è minute de jeu, s’est finalement incliné 3-2. Une défaite qui va donc obliger Edmond Tapsoba et les siens à gagner le match retour à domicile par au moins deux buts d’écart.

Selon l’entraîneur de Leverkusen, Gerardo Seoane, il n’y a pas de raison que la rencontre de la semaine prochaine ne soit pas aussi ouverte que celle d’hier.

"C'était une rencontre entre deux équipes tournées vers l'attaque. Quelles que soient les leçons qui seront tirées de cette rencontre, il est fort à parier que le match retour la semaine prochaine aura la même configuration", a déclaré le technicien suisse en conférence de presse.

Le but de Moussa Diaby a permis au Bayer de réduire l'écart. Tout est encore possible, la semaine prochaine, à Leverkusen

Festival de buts à Eindhoven

Dans les principaux résultats de la soirée, le FC Séville s’est imposé 1-0 face à West Ham, tandis que le FC Barcelone a été tenu en échec 0-0 sur sa pelouse par Galatasaray.

En Ligue Europa Conférence, les favoris ont tenu leur rang puisque Leicester s’est imposé 2-0 face au Stade Rennais et l’AS Roma battu le Vitesse Arnhem 1-0. A noter aussi la victoire de Marseille 2-1 face au FC Bâle grâce à un doublé de Milik ainsi que le score fleuve entre le PSV Eindhoven et le FC Copenhague, la rencontre s’étant soldée par un 4-4.

Les avoirs d'Abramovitch gelés par le gouvernement britannique

Enfin il y avait quelques matchs de Premier League hier soir, avec notamment Chelsea qui s’est imposé 3-1 sur la pelouse de Norwich et qui consolide ainsi sa place de 3è.

Chelsea qui était au cœur de l’actualité hier puisque son propriétaire Roman Abramovich a vu ses avoirs gelés par le gouvernement britannique. L’oligarque russe est désormais interdit de transactions avec des particuliers et des entreprises britanniques et n’a plus le droit de voyager. Cette décision prise par le Premier ministre britannique Boris Johnson pour éviter que la Grand Bretagne ne soit "un refuge pour ceux qui ont soutenu l'assaut vicieux de Poutine contre l'Ukraine", est lourde de conséquences pour le club.

Plus de recettes possibles pour le club

Tout d’abord, la vente de Chelsea est bien évidemment suspendue. Mais surtout, le club ne peut plus faire de bénéfices. Par exemple, il ne peut plus vendre de billets pour les matchs : seuls les abonnés auront le droit de se rendre à Stamford Bridge. La vente de produits dérivés du club est également interdite. L’intersaison s’annonce encore plus difficile pour le club londonien puisque, pour le moment, les prolongations de contrat et les transferts de joueurs sont prohibés.