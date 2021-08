Ligue Europa Conférence : bonne opération de l'Union Berlin

L'Union Berlin a bien démarré sa campagne dans la nouvelle Europa Conference League (ou Ligue Europa Conférence, en français). Le club allemand s'est facilement imposé 4-0 face aux finlandais du KuPS, notamment grâce à un double du Nigérian Taiwo Awoniyi.

Une performance qui a ravi Christopher Trimmel, le capitaine de l'Union.

"Même si nous avions gagné 4-0, ce n'était pas si facile que cela. Nous avons réalisé beaucoup de bonnes choses en première mi-temps : nous avons bien fait circuler le ballon et nous avons concrétisé nos occasions", a déclaré l'arrière droit de 34 ans à l'issue de la rencontre. "En seconde période, l'adversaire s'est montré un peu plus courageux, donc nous avons été plus défensifs. Nous avons effectué du bon travail derrière et nous avons inscrit un quatrième but dans les arrêts de jeu. C'était une superbe rencontre qui s'est disputée dans une très belle atmosphère, grâce à nos supporters. Bref, c'était une bonne entrée en matière dans ces qualifications".

Le match retour devrait a priori être une formalité pour les joueurs de l'Union Berlin

Tottenham surpris au Portugal

Le match retour se déroulera non pas dans le stade de l'Union Berlin, mais à l'Olympiastadion, l'arène du Hertha Berlin, puisque celui-ci est homologué pour les compétitions européennes.

Dans les autres résultats des barrages de la Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence, la grande majorité des favoris se sont imposés sauf Tottenham. Le club anglais s'est incliné sur la pelouse des Portugais du Paços de Ferreira (0-1).

Trophées UEFA : les nominés sont connus

Toujours en football, N'Golo Kanté, Jorginho et Kevin De Bruyne ont été nommés pour le titre de meilleur joueur européen de l'année. Un titre qui sera décerné par l'UEFA le 26 août prochain à Istanbul.

Le prix de la meilleure joueuse sera, lui, forcément remis à une Barcelonaise victorieuse de la Ligue des champions, puisque Jennifer Hermoso, Lieke Martens et Alexia Putellas sont toutes trois nommées pour cette distinction.

Enfin, en ce qui concerne le trophée de meilleur entraîneur, cela se jouera entre Thomas Tuchel (Chelsea), Roberto Mancini (sélectionneur de l'Italie) et Pep Guardiola (Manchester City).