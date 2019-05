Ligue Europa: Chelsea élimine Francfort aux tirs au but en demi-finale

Un match pourtant bien entamé par les Anglais. Les hommes de Mauriccio Sarri ont en grande partie dominé la première période avec l’ouverture de score 1-0 de Luftus Cheek à la 28e minute. Le FC Chelsea qui jouait à domicile, a géré par la suite calmément la première partie.

Mais la donne a complétement changé dès le début de la deuxième période. Les Aigles de Francfort ont été plus précis et plua adroits dans les combinaisons. L’inévitable Luka Jovic a vite égalisé avec succès à la 49e minute après un duel remporté face au défenseur brésilien David Luiz.

Le score est resté inchangé au terme de temps reglémentaire et même après la prolongation. Le FC Chelsea et l’Eintracht Francfort ont été finalement départagés par les tirs au but, l’exercice remporté à 4 contre 3 par les Anglais .

De son côté, l’entraineur de FC Chelsea , Mauricio Sarri reconnait que l’adversaire était difficile à éliminer:

"Ils sont vraiement dangereux. Donc, nous avons été incapables de marquer le deuxième but dans la première mi-temps. Nous étions en difficulté au debut de la 2e partie, mais nous nous sommes bien défendus vers la fin de la deuxième partie. Pour la prolongation, on était fatigués, de même que Francfort. Mais je crois que c’était une rencontre marveilleuse."

Une déception certes pour les Aigles de Francfort . L’entraineur Adi Huttel estime cependant que son équipe n’a pas du tout démérité:

"C'est un rêve qui devient réalité, c'est une énorme déception Donc, le rêve est terminé, mais nous avons une chance en Bundesliga de nous qualifier sur la scène internationale. Tout le monde le mérite et nous méritons tous de jouer dans les compétitions internationales."

Arsenal s'est tranquilement qualifié pour la finale, après sa victoire d'hier soir 3-2 face aux Espagnols de FC Valence. Une victoire qui s'ajoute à celle de 3-1 décrochée à l'aller en Angleterre, il y a une semaine

Le corps du joueur burundais Papy Fati décédé en Estuani a été rapatrié

A Bujumbura, la dépouille a été accueillie bien évidemment par les membres de sa famille et les autorités sportives .

Papy Faty est décédé le 25 avril dernier à l’hôpital après s’être effondré sur la pelouse lors du match entre son club Malanti Chiefs et Green Mamba en Estuani. Il souffrait en effet de problèmes cardiaques.