Alonso et Leverkusen préparent les demi-finales

Le Bayer Leverkusen fait partie des quatre équipes qualifiées pour les demi-finales de la Ligue Europa. L'équipe allemande a dominé jeudi les Belges de l'Union Saint Gilloise (4-1). Une grosse eprformance après le match nul concédé à domicile, il y a une semaine à Leverkusen (1-1).

L'entraineur du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, se réjouit de la prestation de son équipe qui n'a pas tardé à ouvrir le score grâce au Franco malien Moussa Diaby (0-1, 2e) : "La manière dont on a entamé le match avec un but tout au début nous a donné plus de confiance", a-t-il déclaré au terme de la rencontre.

Le club rhénan est qualifié pour le dernier carré de la Ligue Europa. Une première depuis l'épopée de 2002 en Ligue des champions UEFA. L'entraineur de Leverkusen, le technicien espagnol Xabi Alonso veut marquer l'histoire : "Le pas franchi est énorme, et petit à petit, nous somme en demi-finale, mais nous voulons atteindre cette fois la finale, c'est pourquoi nous nous concentrons sur la double confrontation des demi-finales", a-t-il fait savoir.

Moussa Diaby auteur du 1er but contre Union Saint Gilloise Image : Wunderl/Beautiful Sports/IMAGO

Leverkusen fera face à l'AS Rome

Battus au match aller à Rotterdam (1-0), les Italiens ont validé leur ticket pour les demi-finales grâce à leur victoire contre le club néerlandais Feyenrood (4-1) . Le club de José Mourinho affrontera le Bayer Leverkusen, à Rome, le 11 mai à l'occasion de la première manche des demi-finales.

L'entraineur de Leverkusen Xabi Alonso sait d'ores et déjà que la mission ne sera pas facile :

"Il nous faudra être en bonne forme le jour du match mentalement et physiquement. Et tous les ingrédients sont réunis pour remporter aussi le match", a-t-il ajouté. La deuxième affiche des demi-finales de la Ligue Europa opposera les Italiens de Juventus aux Espagnols du FC Séville.

Julie Gopal, l'espoir du football féminin en Île Maurice

Julie Gopal, joueuse internationale mauricienne Image : Shaun Roy/BackpagePix/empics/picture alliance

L'internationale mauricienne Julie Gopal est au centre de tous les regards. Cette jeune joueuse de 16 ans a déjà marqué le football de son pays, Île Maurice. Alors qu'elle a rejoint la sélection féminine en janvier dernier, Gopal a surpris tout le monde en permettant à son équipe de remporter le match amical contre le Pakistan (1-0).Son premier succès au sein de l'effectif de "Lady Club M", la sélection féminine de l'Ile Maurice.

Julie Gopal est convoitée au-delà des frontières mauricienne. En début de ce mois d'avril, le jeune joueuse est á Brest en France où elle effectue un stage au sein de cette équipe de deuxième division du championnat français de football féminin. Julie Gopal (16 ans) pourrait décrocher un contrat professionnel, ce qui ferait d'elle la première joueuse mauricienne à évoluer au plus haut niveau.