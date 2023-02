Ligue Europa : le Bayer et l'Union vont en huitièmes

Le conte de fées continue du côté de l'Union Berlin. Hier soir, les joueurs de la capitale sont parvenus à contenir le grand Ajax Amsterdam et même à inscrire trois buts. Une victoire 3-1 qui permet aux hommes d'Urs Fischer de se qualifier, après le 0-0 à l'aller. Une performance que le technicien suisse avait toujours du mal à réaliser, quelques minutes après le coup de sifflet final :

"C'est complètement fou. Nous avons eu quelques problèmes, mais ce que l'équipe a réalisé dans l'ensemble, c'est juste indescriptible. Nous avons eu la réussite de notre côté. J'ai encore besoin d'un peu de temps pour réaliser que nous sommes en huitièmes de finale. C'est fou, les histoires que peut parfois écrire le football", a concédé Urs Fischer.

Mais jusqu'où ira cette équipe de l'Union Berlin ? Image : Pro Shots/IMAGO

Un Bayer au forceps

Un peu plus tôt dans la soirée, c'est le Bayer Leverkusen qui était parvenu à arracher son ticket pour les huitièmes, au terme d'une rencontre complètement folle face à l'AS Monaco. Battus 2-1 à l'aller, Edmond Tapsoba et ses coéquipiers menaient 3-2 au terme du temps réglementaire, puis des prolongations. Il a donc fallu procédér aux tirs au but. Bien que les joueurs du Bayer ont raté sept de leur huit derniers pénaltys, ils n'ont pas tremblé hier soir, ce qui a rendu fier le défenseur Jonathan Tah :

"C'était extrêmement tendu à la fin. Dans ces moments-là, c'est le mental le plus important, parce que les jambes n'en peuvent plus. Juste avant la séance de tirs au but, je suis allé voir chaque tireur un par un et je leur ait dit qu'ils allaient marquer. J'en étais convaincu. Et cela a été le cas. C'est top", a estimé l'international allemand.

Nadiem Amiri et Sardar Azmoun soulagés après la victoire aux tirs au but Image : Daniel Cole/AP Photo/picture alliance

Le Bayer s'est imposé 5-3 aux tirs au but face à Monaco et se qualifie donc également pour ces huitièmes. Les deux clubs allemands en rejoignent un troisième, le SC Fribourg, qui avait terminé premier de sa poule en novembre dernier.

Dans les autres résultats de la soirée, qualification de Manchester United aux dépens du FC Barcelone, mais aussi de la Juventus, du Sporting, de l'AS Rome, du Shakhtar Donetsk, sans oublier le FC Séville.