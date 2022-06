Ligue des nations : "on a manqué d'énergies face aux Croates" Deschamps

L'équipe de France n'a pas suffisamment fait preuve d'engagement sur le terrain ce lundi à la réception de la Croatie au stade de France. Les coéquipiers de Karim Benzema ont affiché des insuffisances face aux Croates, plus efficaces: "Il y avait de l'énergie tellement supérieure chez l'adversaire, c'était dure de lutter", a fait savoir Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France pense que son équipe n'avait pas assez de moyens, de ressources afin de remporter le match.

Les Croates plus entreprenants

Les Croates ont justement ouvert le score (0-1, 5e) minute grâce au pénalty transformé par Luka Modric. Le score n'a pas évolué, car selon l'entraineur Didier Deschamps, les Croates ont su garder la mainmise sur le match :

"Cette équipe croate a une capacité de bien garder le ballon, is défendent avec plus d'énergies que nous. On a manqué de force, d'énergie , de caractère aussi", a fait constater Didier Deschamps : "Il faut accepter, même si cela fait mal, puisqu'on n'a pas été capable de gagner un match.", a-t-il conclu.

Une revanche croate

La Croatie estime pour sa part avoir pris sa revanche face à la France. En effet les joueurs de Zlatko Dalic ont perdu la finale de la Coupe du monde il y a 4 ans en Russie justement contre la France. Et cette victoire 1-0 au stade de France est historique pour les Croates affirme pour sa part l'entraineur Zlatko Dalic : "C'est sans aucun doute l'une de mes plus belles victoires.", s'exclame le sélectionneur croate. "Gagner au Stade de France devant près de 80 000 personnes face aux champions du monde c'est extraordinaire", pense-t-il.

Le deuxième match du groupe 1, opposait le Danemark à l'Autriche. Les Danois se sont imposés 2-0 et occupe la tête du groupe avec 9 points, suivis des Croates qui en ont 7 , les Autrichiens 4, et les Français sont en dernière position avec deux points.