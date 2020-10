Ligue des Nations: les stars du Bayern pour faire face à l'Ukraine

Le retour simultané du gardien Manuel Neuer, récemment couronné meilleur gardien UEFA de l’année, le défenseur Nr Niklas Süle, du duo Joshua Kimmich et Léon Goretzka au milieu de terrain, et de Serge Gnabry à l’attaque pourraient apporter une plus-value à l’Allemagne accrochée à la 3e place , avec 3 points au terme de la 3e journée.

L’Espagne, leader du groupe 4 sera pendant ce temps aux prises avec la Suisse. Un mois après avoir dominé l’Ukraine 4-0, la Roja est sur le papier favorite dans ce duel contre la Suisse, dernière du groupe.

Dimanche, la France fera face au Portugal, tenant du titre, un match dont le vainqueur pourrait provisoirement occuper la tête du groupe 3. L’Angleterre reçoit quant à elle la Belgique à Wembley avec possibilité de prendre la tête du groupe 2 aux Diables rouges en cas de victoire bien évidemment.

Et en Afrique, l’heure est aux préparatifs pour les éliminatoires à la CAN 2021 et à la Coupe du monde 2022. Après presque une année sans activités sportives sur le continent en raison de la crise sanitaire, une trentaine des matches amicaux vont se jouer avant la reprise de la 3e journée des éliminatoires à la CAN 2021 est prévue en novembre.