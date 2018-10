Ligue des nations : le Portugal sans sa vedette Cristiano Ronaldo

La première des conséquences directes se repercute sur la sélection portugaise. L’attaquant vedette, Cristiano Ronaldo sera absent le 11 octobre en Pologne dans un match comptant pour la Ligue des nations et le 4 octobre en Ecosse, en match amical.

Sans explications sur les causes de l'absence de la star portugaise, l'entraineur Fernando Santos affirme simplement que la décision a été consensuelle:



"Cela avait déjà été annoncé, il y avait eu une conversation entre le joueur, le président de la Fédération portugaise de football et moi l'entraîneur national, nous avions décidé que le joueur ne serait pas disponible, il ne serait pas disponible pour ces deux prochaines rencontres .Des détails non. Je ne dévoilerai pas du contenu de notre conversation c’est entre moi le président de la fédération et le joueur."

Cristiano Ronaldo dans la tourmente

Les accusations de viol qui pèsent sur lui ont été révélées dernièrement par l’hebdomadaire allemand der Spiegel. Lundi, le commissariat de Las Vegas a rouvert une enquête, suite à de plaintes déposées par la victime, Kathryn Mayorga, une Américaine âgée actuellement de 34 ans.

Sur son compte Instagram, Cristiano Ronaldo a rejetté mercredi toutes ces accusations, qu’il qualifie de Fake News, fausses informations.

Le sponsor s'inquiète

L'équipementier américain "Nike"se dit profondément préoccupé des accusations de viols qui pèsent sur la vedette du football Cristiano Ronaldo. La Juventus attend s'exprimer vendredi si son attaquant ferait partie de l'effectif prévu pour les matches de week-end.

Les accusations de viol remontent au 13 juin 2009. Selon l’hebdomadaire allemand Der Spiegel qui cite la victime, Kathryn Mayorga, avait à l’époque déposé une plainte au commissariat de Las Vegas, mais l’affaire aurait été étouffée en faveur d’une transanction de 375.000 dollars que Kathryn Mayorga aurait récue en échange d’une confidentialité du viol.

Mais aujourd’hui, les nouveaux avocats de la plaignante cherchent à annuler l’accord de 2010, invoquant l’état psychologique de leur cliente et la pression qu’elle aurait subie lors de la signature de l’accord de confidentialité.