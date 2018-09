Ligue des nations: la Croatie humiliée par l'Espagne

Deux grandes sélections étaient à l'affiche: l'Espagne championne du monde (2014) contre la Croatie (vice championne 2018).

Les Croates avaient bien entamé la rencontre avec deux bonnes occasions râtées à la 4e et à la 6e minute par le milieu de terrain croate Ivan Rakitic.

La Croatie en débandade

Tout a commencé à basculer dès l'ouverture de score à la 24e minute par l'attaquant espagnol Saul Niguez. Alos que le match semblé équilibré ce 1er but espagnol en a fait appel à d’autres. Neuf (9) munites plus tard, Marco Asension a profité d’une passe râtée dans la défense croate pour fusiller le portier croate Kallinic.

Au moment où Luka Modric et ses coéquipiers tentaient de se réorganiser pour revenir au score, Marco Asension a de nouveau lâché une frappe puissante qui a touché la barre transversale, et le pauvre Kallinic l'a repoussée contre son camp, le 3e but espagnol.

La situation se dégrade

Alors qu’on s’attendait à une revolte croate dès le retour des vestiares, ce sont en revanche les Espagnols qui ont continué leur üpromenade: à la 49e minute, Rodrigo Moreno a inscrit le 4e but, le capitaine Sergio Ramos a alourdi le score à la 57e minute, et enfin Isco a inscrit le 6e but espagnol à la 70e minute, mettant fin ainsi à la conquête espagnole (6-0) face à la Croatie complétement absente dans le match.

L’Islande n'a pas séché ses larmes

Alors que les Islandais n'avaient pas encore digéré leur défaite fatale (0-6) lors de la 1ere journée face à la Suisse, les Belges ont hier enfoncé le couteau dans la plaie (3-0). Les Belges qui ont ouvert le score par un pénalty inscrit par le capitaine Eden Hazard et l’attaquant Romelu Lukaku a réalisé un doublé.

Vincent Kompany, le defenseur Belge se dit satisfait:

"Je pense qu’on a contrôlé le match dès qu’on commencé à être plus précis dans les passes qu’on se donnait, à la défense, et cela nous a permis à avoir des points. Je ne crois pas que beaucoup d’équipes peuvent s'imposer ici en Islande avec un tel résultat."



Dans les autres rencontres, la Bosnie Herzegovine a battu (1-0) l’Autriche, la Hongrie s’est imposée quant à elle (2-1) face à la Grèce, la Finlande a fait juste l’essentiel , une victoire d’(1-0) face à l’Estonie.

La sélection de Saint-Marin s’est inclinée (3-0) devant le Luxembourg, et enfin Moldavie et Belarus ont fait match nul (0-0).