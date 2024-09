Ligue des nations : Ronaldo veut relever un défi

Dans la Ligue A, regroupant les meilleures sélections européennes, le match opposant le Portugal à la Croatie ce jeudi fait partie des plus attendus dans le groupe 1.

Cristiano Ronaldo a été encore une fois appelé par le sélectionneur Roberto Martinez pour conduire l'équipe portugaise pour cette nouvelle campagne de la Ligue des nations :

"Ma motivation est de gagner la Ligue des nations. C'est notre prochaine compétition, et nous nous entraînons de la meilleure façon possible pour affronter ce test. Nous l'avons déjà gagné une fois et nous voulons le refaire", a annncé la légende du football avec 212 sélections en équipe nationale.

Didier Deschamps (France) donne des consignes à ses joueurs face à l'Autriche lors de l'Euro 2024 en Allemagne. Image : Marvin Ibo Güngör/GES-Sportfoto/picture alliance

Le pléthore des matchs

Outre les neuf matchs de jeudi, huit autre matchs sont aussi au programmés vendredi, dont la rencontre entre la France et l'Italie. Neuf autres affiches se dérouleront samedi.

La deuxième journée de cette Ligue des nations sera lancée dimanche, pour prendre fin mardi. Un programme très chargé qui ne permet pas du tout aux sélections de bien préparer la compétition :

"Il y a toujours ce problème de calendrier, çe qui ne va évidemment pas s'améliorer avec la nouvelle formule de Ligue des Champions, après le Mondial des clubs, bref, les périodes de pause sont compliquées" a critiqué Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France.

La troisième et quatrième journée reprendront en octobre prochain. ces matchs de phases de Ligues seront bouclés en mars 2025. Et puis, la phase finale entre les quatre nations qualifiées aura lieu en juin 2025.