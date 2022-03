Ligue des Champions : zoom sur les qualifiés pour les quarts de finale

Chelsea fait partie des cinq clubs ayant atteint les quarts de finale la saison dernière. La formation de Thomas Tuchel avait éliminé à ce stade de compétition le FC Porto puis le Real Madrid en demi-finale, avant de remporter le titre en s'imposant 1-0 en finale contre Manchester City

Finaliste malheureux de la dernière édition, Manchester City a justement arraché sa qualification la semaine dernière face au Sporting club. Liverpool est le troisième représentant anglais toujours en lice pour les quarts. Vainqueur de l'édition 2019, Liverpool a cette année écarté de justesse les Italiens de l'Inter Milan. Après leur succès à l'aller 2-0, Liverpool s'est incliné au match retour à domicile 1-0.

Le Bayern Munich, parmi les favoris

Le Bayern Munich est l'unique club européen à avoir atteint 20 fois les quarts de finales de la Ligue des champions. Et pour cette édition, le Bayern a largement dominé le RB Salzbourg 7-1 au match retour des huitièmes de finale. Enfin, le Real Madrid, le club le plus titré de la compétition. Les Merengue, ont en effet remporté 13 fois la coupe aux grandes oreilles, et ont atteint l'étape des quarts à 18 reprises. Parmi les huit équipes qualifiées, Villarreal fait partie des surprises. La formation de Unai Emery est qualifiée pour sa troisième fois après 2007 et 2009, et le Benfica Lisbonne atteint les quarts pour la première fois de son histoire.

A lire également...Ligue Europa : Francfort s'incline à Lisbonne