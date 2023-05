Real & Man.City : "Nous méritions une victoire" Ancelotti

Le Real Madrid, tenant du titre, n' a pas visiblement dominé la première période, durant laquelle l'équipe adverse était de plus en plus offensive. Mais sur une action offensive du latéral gauche Camavinga, Vinicius Jr a armé son tir en dehors de la surface pour surprendre le gardien des Cityzen Ederson (1-0, 36e). Le Real a ainsi ouvert le score sur sa première frappe cadrée.

Le Real domine, le Real encaisse

Les Champions d'Europe en titre ont durant la deuxième partie gardé l'ascendence sur leur adversaire durant une demi-heure. Mais Manchester City a fini par trouver une ouverture. Sur un ballon de Gündogan, Kevin De Bruyne a d' une frappe limpide permis aux Cityzens de revenir au score (1-1, 67e).

L'entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti estime pour sa part que son club méritait de gagner cette rencontre : "Vu la façon dont nous avons joué, je pense que nous avons mérité de gagner. Mais parfois ça arrive. Nous avons quitté le terrain avec de bonnes sensations pour le match retour la semaine prochaine.", a-t-il prévenu.

Le suspense avant le retour

Le score d'un but partout (1-1) n'a pas évolué. Les deux formations seront départagées au match retour prévu le 17 mai à Manchester. Pep Guardiola, l'entraineur de Manchester City estime que l'adversaire était difficile à défier :

"Félicitations, bien sûr, à mon équipe. Dans cette compétition le Real Madrid est toujours difficile à battre. Nous avons vraiment bien commencé et quand nous étions meilleurs, ils ont fait une transition de Camavinga et une finition incroyable de Vinicius. Alors qu'ils étaient meilleurs que nous en seconde période, nous avons marqué un but pour égaliser. C'était un match serré.", a-t-il confessé.