Football Europe

Real Madrid & Man. City, un choc des titans

Fiacre Ndayiragije

Il y a 4 heures Il y a 4 heures

Éliminé en 2022 au même stade par le Real, Manchester City est favori dans ce duel. Les Cityzens n'ont plus perdu depuis plus de trois mois (17 victoires et 3 nuls).