Dortmund face au Real en Ligue des Champions

Le Borussia Dortmund a réalisé deux grands succès probants : le club de la Ruhr s'est imposé contre le Club Brugge lors de la première journée (3-0). Un exploit qu'il a réédité lors de la deuxième journée face aux Ecossais de Celtic Glasgow (7-1).

Le Borussia Dortmund veut à tout prix remporter le troisième match en autant de journées et espérer ainsi garder la première place dans ce nouveau format de la Ligue des Champions.

L'injouable Real Madrid

Le Borussia Dortmund occupe certes la première place au classement provisoire de deux premières journées de ce nouveau format de Ligue des Champions : six points en deux matchs et 10 buts inscrits contre un seul encaissé.

Mais ce mardi, le club de la Ruhr va affronter le Real Madrid. Le géant espagnol qui a éliminé le club de la Ruhr en finale de la dernière édition de la Ligue des Champions 2-0.

L'attaquant du Borussia Dortmund, Julian Brandt estime à cet effet que la rencontre est bien différente de cette finale perdue en mai dernier :

"Nous avons tiré quelques leçons de notre dernier match contre eux, mais c'est du passé. Et ce n'est pas une finale mais un match de phase de groupes, donc c'est une tout autre situation et nous avons une excellente attitude. Je fais désormais pleinement confiance à mon entraîneur et à mon équipe," a-t-il expliqué avant le match.