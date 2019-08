Ligue des Champions : Porto, Bâle et le Celtic éliminés

Du côté de Porto, le double vainqueur de la compétition, en 1987 et 2004, a été sorti par Krasnodar suite à sa défaite à domicile 3-2.

Elimination surprise aussi pour le Celtic. Les Ecossais ont perdu dans les arrêts de jeu face aux Roumains du CFR Cluj 4-3.

Le FC Bâle, lui, a été séchement battu 3-1, par les Autrichiens de Linz, maintenant entrainé par l'ancien joueur du Bayern Munich, Valérien Ismael.

Enfin, match à rebondissements entre le FC Copenhague et l'Etoile Rouge de Belgrade. Après s'être terminé sur le score de 1-1, la rencontre est allée aux tirs au but où il aura fallu 11 tireurs de part et d'autre pour décider de l'issue du match.

Ce sont finalement les Serbes qui se sont imposés 7-6.

Hakim Ziyech et Dusan Tadic

Dans les autres matchs, moins spectaculaires, on note les qualifications de l'Ajax Amsterdam, du Dinamo Zagreb, de l'Olympiakos, de Rosenborg, du GC Bruges et de l'Apoel Nicosie.

Les six matchs de barrages aller auront lieu les 20 et 21 août et les rencontres retour se dérouleront la semaine suivante.

Le tirage au sort de la phase de poules est programmé pour le 29 août à Monaco.

Afrobasket féminin : Sénégal et Mali en 1/4 de finale

Les derniers matchs de poule d'Afrobasket féminin 2019 ont eu lieu hier à Dakar.

Dans le groupe A, le pays hôte s'est défait avec la manière de l'Egypte 85-47. En 1/4 de finale, les Sénégalaises affronteront les vainqueurs du match entre le Kenya et l'Angola.

Dans la poule B, le Cameroun a largement chuté face au Nigeria 106-39. Les Camerounaises devront donc passer par les barrages et affronter l'Egypte pour potentiellement atteindre les 1/4 face au Mozambique.

Le Mozambique qui, dans le groupe D, a battu le Cap Vert 60-51.

Enfin, dans la poule C, le Mali a confirmé sa bonne forme en battant largement la RDC 82-56. En 1/4 de finale, les Maliennes affronteront soit la Côte d'Ivoire soit la Tunisie.

US Open : Juan Martin Del Potro forfait

Juan Martin Del Potro lors de l'US Open 2018

Le vainqueur de l'édition 2009 ne sera pas de la partie cette année.

L'Argentin, chouchou du public à New York, opéré du genou au mois de juin dernier, n'est pas encore complètement remis.

Et un autre forfait important se profile peut-être, celui de Serena Williams.

L'Américaine, qui avait déjà jetté l'éponge en finale du tournoi de Toronto dimanche, a décidé de ne pas prendre part à celui de Cincinati cette semaine.

L'ancienne numéro 1 mondiale souffre de douleurs au dos.