Ligue des champions: "nous allons nous battre jusqu'au bout !" José Mourinho

Sans les animateurs offensifs du club, Henry Kane , Son Heung Min, les Spurs ont perdu tout repère et ont fini par s'incliner 1-0 face à Leipzig. Mais le club finaliste de la dernière édition ne perd pas d'espoir, car ce n'es qu'une phase aller.

La deuxième manche se jouera à Leipzig le 10 mars prochain. Un dernier rendez-vous où le club londonien s'apprête à déployer toute son énergie.

"Concernant le prochain match contre Leipzig, ce que je peux vous garantir selon l’esprit de notre équipe et peu importe celui qui jouera à l’attaque, c'est que nous allons nous battre jusqu’au bout". a dit l'entraineur José Mourinho.

Leipzig prend une option pour les quarts de finale

Quoique novices, les joueurs de Leipzig ont dominé la rencontre dès l’entame et c’est le buteur du club Timo Werner qui a donné l’avantage aux siens grâce à un penalty qu’il a parfaitement converti.

Julian Nagelsmann (Leipzig)

L’entraineur de Leipzig, Julian Nagelsmann estime que cette victoire contre Tottenham , l’un des meilleurs clubs européens, va motiver davantage ses joueurs:

"Je pense que mes joueurs ont réalisé que c’est possible de battre Tottenham devant son public. Mais nous devons continuer à nous améliorer à l’attaque. Je ne pense pas que le match retour sera trop difficile pour nous à domicile, mais tout est possible, nous essayons de tout faire et j’espère que nous serons qualifiés pour l’étape suivante." a t-il dit.

Le phénomème Haaland impressionne la presse Européenne

"La nouvelle heure de gloire de Haaland !" a donné le ton mercredi Kicker, le magazine allemand de football, qui souligne ensuite :

Erling Haaland (Dortmund) inscrit son but contre le PSG

"Malgré ses 19 ans, il est capable de reléguer dans l’ombre des acteurs comme Kylian Mbappé et Neymar."

Le quotidien britannique, "The Guardian" note : "peu de monde peut résister à la deferlante Erling Braut Haaland".

L’Espagne qui a pourtant couvé Lionel Messi et Christiano Ronaldo pendant une décennie n’hésite pas non plus : "il y a un nouveau surdoué en Ligue des champions. Inclinez-vous devant Haaland et son doublé titanesque" .