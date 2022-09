Ligue des Champions :"nous étions meilleurs que le Bayern" Xavi Hernandez

Un duel entre les géants du football européen : le Bayern Munich a remporté la compétition à six reprises, tandis que le FC Barcelone a soulevé cinq fois le trophée. Mardi soir, les Bavarois se sont imposés (2-0) malgré une bonne animation offensive du club catalan, s’indigne Xavi Hernandez, l’entraineur espagnol : "Je suis bouleversé ! ", a -t-il déclaré aprés le match.

L'entraineur catalan insiste sur la qualité du match que ses joueurs ont livré : " Nous étions meilleurs qu’eux, contrairement à l’année dernière. Nous avons dominé le match, nous nous sommes créés de nombreuses occasions franches de marquer", fait-il savoir.

Manque de sérénité

Le premier but bavarois inscrit de tête par le défenseur français Lukas Hernandez aurait tout chamboulé : " Quand on a encaissé le premier but, on a perdu le contrôle du match, et dans ce genre de compétition, tout se joue dans les détails, et on finit par payer pour les petites erreurs. Cette soirée nous a donné une leçon", souligne l'entraineur Xavi Hernandez.

Lewandowski très attendu à Munich

Attaquant buteur incomparable, Robert Lewandowski a marqué la décennie du championnat allemand : 344 buts en 375 matches pour le Bayern, 103 buts en 187 matches pour le Borussia Dortmund. Mais mardi soir, lors de son grand retour à Munich, le Polonais n’a pas trouvé le chemin de filets :

Lewandowski (Barcelone) face à Hernandez (Bayern)

"Nous avons vu un Lewandowski très dangereux en première mi-temps. En deuxième période nous avons essayé de le maitriser. Nous avons marqué le 1er but qui était important pour nous et puis nous avons fait le break. Le 2e but, nous a mis en confiance et nous a permis de consolider la défense", a annoncé son désormais ex- entraineur Julian Nagelsmann.

Sur d'autres pelouses, le Bayer Leverkusen a battu l'Atlético Madrid 2-0. L'Eintracht Francfort est allé s'imposer à Marseille (0-1). Liverpool a battu l'Ajax (2-1). Le FC Porto s'est incliné face au Club Bruges (0-4). Sporting a surpris dans les derniers moments Tottenham (2-0) et Viktoria Plzen a été dominé à domicile par l'Inter Milan (0-2)