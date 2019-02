Ligue des champions: Manchester United chute 0-2 face au PSG

Les Parisiens n’y croyaient pas, surtout avec l’absence de leur vedette, le Brésilienne Neymar et de l’Uruguéen Edinson Cavani. Le club de la capitale a pourtant joué tranquillement et lucidement quitte à terminer la première partie sur un nul 0-0.

De quoi à ne pas se blâmer face à Manchester United, l’une des équipes impressionnantes en Premier League par ses 10 victoires dans ses 11 dernières sorties toutes compétitions confondues.

Le Paris Saint-Germain a nettement imposé son ton

Dès la deuxième partie, les hommes de Thomas Tuchel se sont alors décomplexés,très motivés qu'à la première partie. Ils ont ainsi parvenu à trouver le chemin des filets à la 53e minute, sur une reprise de volée au 2e poteau par Presnel Kimpembe. Le défenseur parisien bénéficiait d’un corner de Di Maria .

Sept minutes plus tard, l’attaquant Kylian Mbappé a enfoncé le clou, score final 2-0:

"Nous avons fait un très bon match avec beaucoup d’aggressivité et surtout de lucidités" a dit l’entraineur parisien Thomas Tuchel. Et d’ajouter : "on doit faire pareil au Parc des Princes".

Une victoire historique pour le Paris Saint Germain, devenu ainsi la première équipe française à s’imposer sur la pelouse d’Old Trafford.

Dans la deuxième rencontre, les Italiens de l’AS Rome se sont imposés à domicile 2-1 face au club portugais le FC Porto.

Tottenham accueille le Borussia Dortmund

Lucien Favre (entraineur de Dortmund)

Tottenham joue ce soir sans certains de ces élements clés, entre autre Harry Kane, et Dele Alli, blessés.

De même, les Allemands de Dortmund seront privés notamment de leur capitaine Marco Reus:

"Comme je l'ai déjà dit, je ne peux pas parler de joueurs manquants. Il en manque beaucoup, mais ce serait très difficile, même avec une équipe complète. Ils sont 3e à quelques 3 points de Liverpool en Premier League et cela en dit beaucoup " a dit l’entraineur de Dortmund, Lucien Favre. La 2e affiche de la soirée, oppose l’Ajax d’Amsterdam au Real Madrid.