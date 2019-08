Ligue des champions: Mané parmi les meilleurs attaquants de l'année

Sadio Mané s’est largement impliqué pour que son équipe Liverpool décroche cette saison le 6e titre continental. On se souviendra notamment de son doublé lors du match retour Bayern –Liverpool en huitième de finale. Le Sénégalais a été aussi buteur en quart de finale FC Porto-Liverpool.

Les deux autres prétendants à ce titre du meilleur attaquant de la Ligue des champions, il s’agit sans surprise de l’attaquant de FC Barcelone, l’Argentin Lionel Messi. Il est d’ailleurs le meilleur buteur de la compétition avec 12 buts dans 10 matches. Et l’attaquant de la Juventus, le Portugais Cristiano Ronaldo complète le podium.

Il s’agit des résultats du premier tour par poste : Gardien de but, défenseur, milieu de terrain et attaquant. Dans chaque catégorie, trois joueurs ont été nommés et se disputeront la distinction qui sera dévoilée le 29 août prochain lors du tirage au sort du premier tour de la Ligue des champions pour la saison 2019-2020.

Les critères pour le choix des joueurs

Selon les informations trouvées sur le site de l’UEFA, le jury est composé des entraineurs des 32 équipes qui ont disputé la phase de groupe de la Ligue des champions UEFA 2018-2019 et de 55 journalistes. Et ce jury a procédé donc à sélectionner trois joueurs pour chaque poste, en leur attribuant respectivement 5 points, 3 points et 1 point.

Le résultat s’est basé sur le total de voix obtenues de la part du jury, c'est-à-dire des entraineurs et des journalistes.

Mais il convient de souligner que les entraineurs n’étaient pas autorisé à voter pour des joueurs de leur équipe.

Romelu Lukaku (Man.United) face à Gianluigi Buffon (PSG)

Romelu Lukaku rejoint l'Inter Milan

En provenance de Manchester United, l’attaquant de 26 ans a été accueilli par quelque 200 supporters en délire à son arrivé à l’aéroport de Milan-Malpensa jeudi vers 01 heure du matin.

L’attaquant belge d’origine congolaise a donc signé un contrat de 5 ans jusqu’au 30 juin 2024 selon le communiqué de sa nouvelle équipe, l’Inter Milan sans révéler le montant du transfert. Mais la presse italienne précise que le transfert de Lukaku est estimé à 65 millions d’euros plus 10 millions de primes et bonus.

"L’Inter est le seul club que je voulais parce que l’Inter, ce n’est pas pour tout le monde" a déclaré l’attaquant belge. Et d’ajouter : "Je suis là pour faire revenir les Neroazzurri au top du classement."