Ligue des champions : l'exploit de Vinicius contre Liverpool

Privé de ses défenseurs centraux Virgil Van Dijk et Joe Gomez, blessés de longue durée, Liverpool a lamentablement encaissé deux buts pendant la première période. Lancé par Toni Kroos, Vinicius s'est faufilé entre deux défenseurs pour contrôler par la poitrine et surprendre le portier de Liverpool Alisson Becker (1-0, 27e). Neuf minutes plus tard, Marco Asensio a aussi profité des erreurs de la défense de Liverpool pour inscrire le deuxième but (2-0, 36e).

Mais après la mi-temps , Liverpool est revenu de force dans la partie. Le remplacement tactique du Guinéen Naby Keita par l'Espagnol Thiago Alcantara, a redynamisé le secteur offensif des Reds. Et le buteur égyptien Mohamed Salah a réduit le score (2-1, 59e).

Mais six minutes plus tard, le jeune brésilien Vinicius Jr. a mis fin au sursaut de Liverpool, en inscrivant le 3e but en faveur des Madrilènes (3-1, 65e) par la reprise au point de penalty du centre de Luka Modric.

Lire aussi...La Liga: le Real Madrid à un match du titre

Manchester City bat Dortmund sur le fil

Sur la pelouse de l'Etihad Stadium , Manchester City, leader du championnat anglais n'a pas tardé à ouvrir le score par une frappe sèche du Belge Kevin De Bruyne ( 1-0, 19e). Après ce premier but, le Borussia Dortmund a par la suite eu du mal a se relancer, car le défenseur Emre Can a failli causer un penalty dix minutes plus tard. Mais les joueurs de Edin Terdic ont au fur du temps résisté face au jeu collectif des Anglais.

Le score 1-0 n'a pas bougé jusqu'à cinq minutes de la fin de la rencontre. Servi par Erling Halaand, le capitaine du Borussia Dortmund Marco Reus a permis à Dortmund d'égaliser (1-1, 85e). Mais dans le temps additionnel, le jeune attaquant anglais Phil Foden a donné l'avantage aux Cityzens ( 2-1,90e). Score finale 2-1 en faveur de Manchester City. Malgré cette victoire poussive, l’entraineur de Manchester City Pep Guardiola estime que l’essentiel a été fait :

"J’ai demandé aux joueurs de gagner le match. Je ne veux rien d’autres. Ils l’ont fait, nous l’avons fait et maintenant, nous irons à Dortmund pour ne pas absolument défendre, mais pour ajuster notre façon d’attaquer plus haut l’adversaire, mettre en difficulté leurs joueurs rapides. Nous allons jouer 90 minutes pour tenter d’atteindre les demi-finales" dit-il.