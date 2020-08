Ligue des champions: Leipzig vainqueur inattendu de l'Atlético Madrid

Les hommes de Julian Nagelsmann ont reversé jeudi soir le géant Atlético Madrid, pourtant l’un des plus grands clubs européens, et plus expérimentés des grandes compétitions: les Madrilénes ont remporté trois fois la Ligue Europa, et ont été trois fois finalistes de la Ligue des champions.

Leipzig prône le jeu basé sur l'offensive

Une tactique qui colle bien aux jouers de Leipzig. Face à l'Atle´tico Madrid dont le football est axé sur les contre-attaques, les joueurs de Julian Nagelsamnn ont pu neutraliser les Madrilènes.

C’est du moins l’expression de Saul Niguez, le milieu de terrain de l’Atlético Madrid. "Leipzig a bien cerné la rencontre, c’était très difficile de les empêcher de jouer, de lire leurs déplacements, d’être sur leur trajectoires de passes", a déploré Saul Niguez, l’international espagnol dont les propos sont relayé par la chaine espagnole Movistar+ . Le capitaine de l’Atlético Madrid abonde dans le même sens. Beau joueur, le capitaine Koke félicite ses adversaires :

"Nous avions beaucoup de grands espoirs pour ce tournoi, vu ce que nous avions fait, avoir éliminé Liverpool, le champion en titre. Les attentes étaient vraiment élevées. Nous n’avons pas fait un match, et nous adversaires, Leipzig étaient meilleur, et dès la première mi-temps, jusqu’à ce qu’ils marquent. C’est le football, je félicite Leipzig. Nous nous allons continuer à pousser, à nous remettre à nouveau en forme pour revenir encore plus forts la saison prochaine."

Leipzig en demi-finale, Nagelsmann ne veut pas en arriver là

Dans la conférence de presse d’après match, le plus jeune entraineur (33 ans) de l’histoire de la Ligue des champions a exprimé son appétit d’arriver au bout de la compétition, d’arriver en finale:

"Je ne veux parler de gagner le trophée. Mais évidemment nous voulons passer la demi-finale et aller en finale. Mais nous avons vu que notre prochain adversaire le Paris Saint Germain est fort, ils ont reversé à la dernière minute Atalanta Bergame. Cela montre qu’ils sont psychologiquement solides. En plus ils ont un jour de repos plus que nous. Le match sera difficile, Atalanta n’a pas pu battre le PSG, mais nous nous le voulons et nous allons tout donner." a t-il dit.

Le RB Leipzig jouera mardi contre le Paris Saint Germain, la première affiche des demi-finales de la Ligue des champions.