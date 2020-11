Ligue des Champions: Leipzig renverse le PSG, Dortmund déroule à Bruges

Le club champion de France, et finaliste de la dernière édition, avait pourtant bien entamé la partie. Ouverture de score grâce à Angel Di Maria 6e. L’attaquant argentin a concrétisé une action de son coéquipier Moise Kean après une erreur du défenseur de Leipzig Dayot Opamecano.

Le PSG a eu par la suite d’autres belles occasions particulièrement pendant les vingt premières minutes de la rencontre. C’est entre autres un pénalty que Di Maria a raté face au gardien de but de Leipzig Peter Gulasci.

Sursaut de Leipzig

Après ces quelques occasions mal négociées côté parisien, le club allemand a pris en main la suite de la rencontre: il y a d’abord un but d’égalisation signé Christopher Nkunkwu 42e.

Ensuite, sur penalty marqué par le milieu offensif de Leipzig, sanctionné par Emil Forsbgerg 56e à la suite d’une main du défenseur parisien Presnel Kimpembe.

Les Allemands ont, par après, gardé une main mise jusqu’à la fin de la rencontre, une rencontre qui a mal terminé pour le Paris Saint-Germain. Le club parisien a, non seulement été battu 2-1, mais aussi perdu deux joueurs: le défenseur Presnel Kimpembe et le milieu de terrain Gana Gueye, sanctionnés vers la fin de la partie de carton rouge.

Le Borussia Dortmund déroule en Belgique

Les hommes de Lucien Favre n’ont pas perdu de temps, car après un quart de jeu, Thorgan Hazard a ouvert la marche, et trois minutes plus tard, Erling Haaland a marqué le 2e but allemand. L’International norvégien a doublé la mise (32e), pour sceller le score finale 3-0 en faveur du club de la Ruhr.

La santé de Diego Maradona

L'ancienne légende du football argentin a subi une opération d’un hématome à la tête , qui lui a valu un message de soutien d'une autre star argentine , Lionel Messi: "Je viens de le voir, il est éveillé, de très bonne humeur. La guérison aussi rapide, à moisn de 24 heure, nous étonne ", a déclaré son médecin personnel, le Dr Leopoldo Luque