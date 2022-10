Ligue des Champions : le Real Madrid tombe à Leipzig

Le Real Madrid , vainqueur de la dernière édition de la Ligue des Champions, a encaissé sa première défaite de la saison sur la pelouse de Leipzig 3-2. Deux des trois buts allemands ont été rapidement inscrits dans les 20 minutes de la première partie. Josko Gvardiol (1-0, 13e) et C. Nkunku (2-0, 18e). Timo Werner a enfoncé le clou vers la fin de la rencontre (3-1, 88e). Mais les Merengues ont réussi à réduire le score grâce aux buts de Vinicius Jr (2-1,44e) et Rodrygo (3-2, 90+4e) : "Nous avons joué un très bon match face au Real Madrid. Les 25 premières minutes ont été excellentes, avec une avance de 2-0", a déclaré Marco Rose, l'entraineur de Leipzig.

La tenacité des Merengues

Bien que privé de certains de ses cadres, le Real Madrid, champion d'Europe en titre a réussi à réduire le score à deux reprises : "Il était clair que le Real allait réagir avec sa qualité sur le terrain, nous nous attendions à souffrir", a fait savoir Marcon Rose.

L'entraineur de Leipzig estime que sa troupe n'a pas abandonné : "Nous avons défendu efficacement et globalement nous avons été bons dans les duels." Avec 9 points, Leipzig est deuxième dans le groupe F. Le club saxon prend une option pour la qualification en 8e de finale.

Dortmund en huitièmes de finale

Le Borussia Dortmund a certes fait match nul contre Manchester City mais il s'est qualifié pour les huitièmes de finale en raison de sa deuxième place dans le groupe G, que domine Manchester City avec 11 points : "La clé était que nous ayons laissé le moins d'occasions possibles de marquer, mais ensuite notre gardien Gregor Kobel nous a aidé à garder la cage inviolée", a déclaré Edin Terzic, l'entraineur du Borussia Dortmund.

Dans le groupe H, le Paris Saint Germain a corrigé les Israéliens de Maccabi Haifa (7-2). Tandis que la Juventus s'est inclinée face aux Portugais de Benfica (4-3). Enfin le FC Chelsea s'est imposé en Autriche contre Salzbourg (2-1), l'AC Milan a battu les Croates de Dinamo Zagreb (4-0).