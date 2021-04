Ligue des champions : le PSG s'incline face à Manchester City

Après le début de match tranquille entre ces deux formations , le PSG a à un quart d' heure pris le devant. Sur un corner exécuté par Di Maria , le capitaine du PSG Marquinhos a échappe à la défense de Manchester City et à décroise sa tête ( 1-0, 15e) . Le portier des Citizens, Ederson est battu sur sa ligne. Marquinhos a signé ainsi son troisième but en neuf matches de Ligue des champions.

Manchester City a tenté par la suite de revenir au score, mais chaque action offensive des Citizens se heurtait aux Parisiens bien repliés dans leur moitié de terrain.

Manchester City plus entreprenant après la pause

Dès le retour des vestiaires, les hommes de Pep Guardiola ont été plus dominants avec des belles occasions. Le Belge Kevin De Bruyne a permis aux Citizens d'égaliser (1-1, 64e) et puis l'Algérien Ryad Mehrez a fait le break sept minutes plus tard par un coup franc magnifique (1-2, 71e).

Menés au score et réduits à dix après le carton rouge de Gana Gueye suite à la faute sur Gündogan, les Parisiens ont par la suite perdu le contrôle de la rencontre face aux Citizens en pleine de confiance jusqu'à la fin du match. Le match retour se jouera dans une semaine à Manchester.