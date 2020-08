Ligue des champions : le PSG écarte le RB Leipzig et se qualifie pour la finale

Hier soir, à Lisbonne, les Allemands du RB Leipzig n'ont rien pu faire face à l'armada parisienne et se sont logiquement inclinés 3-0.

C'est Marquinhos qui a ouvert le score de la tête pour le PSG, sur un coup franc déposé par Angel Di Maria (13ème).

L'Argentin, sur tous les bons coups en première mi-temps, a inscrit le but du break juste avant la pause (44ème) suite à une mauvaise relance du gardien Peter Gulacsi.

En deuxième période, le RB Leipzig a semblé un peu mieux pendant quelques minutes mais le PSG est tout même arrivé à inscrire un troisième but par l'intermédiaire de Juan Bernat et a géré ensuite son avance jusqu'à la fin du match.

Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG

Pour Thomas Tuchel, l'entraîneur des Parisiens, cette victoire de 3-0 est largement méritée.

"Nous étions totalement prêts à souffrir, à travailler. C'était un énorme effort d'équipe. Nous avons eu un beaucoup de possession en première mi-temps, beaucoup de récupération sur le terrain, beaucoup d'occasions de but. C'était une très bonne performance, dans ces circonstances - une demi-finale contre une équipe très difficile à jouer. Mais nous l'avons fait très, très bien. Et nous méritions de gagner", a-t-il déclaré après la rencontre.

Le PSG enfin en finale

Cette victoire du PSG est historique puisqu'elle permet au club d'atteindre la finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire

Après de multiples échecs notamment en 1/8ème et 1/4 de finale ces dernières saisons, les Parisiens tiennent enfin leur finale.

Objectif affirmé par les investisseurs qataris lors de leur arrivée au PSG à l'été 2011, gagner la C1 semble maintenant possible.

En tout cas tout le peuple parisien en rêve, à commener par les fans qui ont fêté la victoire dans les rues de la capitale française et qui voient en cette qualification une certaine revanche.

"Nous sommes très heureux. Nous avons été éliminés comme des malpropres ces dernières années, il y a deux ans, il y a trois ans. Mais cette année, c'est la fierté. C'est la fierté de porter ce maillot", a notamment affirmé avec émotions Alexandre, supporter de 25 ans.

Choc des extrêmes entre le Bayern Munich et l'Olympique lyonnais

Comment rester concentré après une victoire aussi impressionnante que celle face au Barça ? C'est la problèmatique pour le Bayern Munich qui aborde cette demi-finale avec le statut d'archi-favori suite sa démonstration contre le club catalan.

Vendredi soir, Hansi Flick, l'entraiîneur des Bavarois, avait sommé ses joueurs de ne pas trop céder à l'euphorie et de vite se remettre au travail.

Serge Gnabry sous les couleurs du Bayern Munich

Pour Serge Gnabry, l'ailier germano-ivoirien du Bayern Munich, ses coéquipiers et lui ont rempli leur part du contrat.

"L'euphorie après le match du Barca était bien sûr très, très grande, tant le jour même que le lendemain. C'était un sentiment très agréable de commencer le tournoi ici avec une telle victoire, mais nous savions que nous devions nous concentrer sur Lyon et nous préparer. Ce sera un autre type d'adversaire, un autre type de jeu", a-t-il affirmé en conférence de presse d'avant-match.

Jouer avec le même état d'esprit et la même application que face au FC Barcelone est donc l'objectif des Bavarois qui pourront par ailleurs compter sur le retour de Benjamin Pavard, remis de sa blessure à la cheville. Le champion du monde français n'est pas encore certain de débuter la rencontre mais il sera bel et bien sur la feuille de match.

Lyon : un coup à jouer ?

Rudi Garcia, le coach de l'OL

Pour l'Olympique Lyonnais, cette demi-finale est un rayon de soleil dans une saison bien morose. Seulement 7ème de Ligue 1, les Gones n'ont pas réussi à obtenir une place européenne. Ils ont aussi chuté en finale de la Coupe de Ligue face au PSG.

Si les Lyonnais ne sont pas favoris face au Bayern ce soir, ils pensent tout de même pourvoir créer la surprise notamment après avoir sorti deux grosses équipes : la Juventus Turin et l'Atletico Madrid.

"Oui, nous sommes des outsiders. On ne s'attendait pas à ce que nous soyons en demi-finale, mais nous avons battu de grosses équipes pour arriver ici et d'autres pourraient commencer à nous prendre au sérieux. Nous ne sommes pas une grande montagne à escalader, mais parfois un petit caillou dans votre chaussure peut vous empêcher de gravir cette petite montagne. Alors, nous espérons être ce galet pour le Bayern", a déclaré Rudi Garcia, l'entraîneur de l'OL.