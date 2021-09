Ligue des champions : le Bayern sans pitié face au Dynamo Kiev

Le Bayern Munich a encore brillé mercredi face au Dynamo Kiev. Les Bavarois ont facilement disposé des Ukrainiens de Dynamo Kiev 5-0 à l'Allianz Arena. Robert Lewandowski a ouvert la marche. L'attaquant polonais a inscrit un doublé (1-0, 12e) et (2-0, 27e). Au retour des vestiaires, Serge Gnabry ,Leroy Sané et Eric Choupo Moting ont aussi participé au festival bavarois à la satisfaction des supporters du Bayern comme l'exprime l'un d'entre eux : "Le Bayern est une bonne équipe, avec des actions offensives rapides", se réjouit un supporter qui conclut que le match était fabuleux. Au terme de la deuxième journée, les hommes de Julian Nagelsmann gardent la première place du groupe E. Ils remportent ainsi leur neuvième match consécutif , toutes compétitions confondues.

Le Benfica crée une surprise

Le FC Barcelone, quintuple vainqueur de la Ligue des champions s'est, contre toute attente, incliné au Portugal face au Benfica 3-0. Le club Blaugrana avait été battu sur le même score il y a deux semaines par le Bayern. "En définitive, l'entraineur est toujours coupable", déclare Ronaldo Koeman, et d'ajouter : "Après avoir encaissé 2 buts, nous avions beaucoup de soucis, ce qui ne signifie pas que nous n'étions inférieurs, mais nous n'avons seulement pas été efficaces", dit-il.

Manchester United arrache de justesse sa victoire

Face au Villarreal bien organisé défensivement et dont les transitions sont très rapides en contre-attaques, Manchester United, vice-champion d'Angleterre a été tenu en échec durant les 90 minutes du temps réglementaire. Il a fallu patienter les 5 minutes du temps additionnel pour voir les Reds prendre une ascendance grâce au but de Cristiano Ronaldo. Score final : 2-1. L'entraineur de Manchester United, le Norvégien Ole Gunnar Solkjaer fait des éloges à son attaquant :

"C'est ce qu'il a fait tout au long de sa carrière. Il est si fort mentalement", dit-il. "Ronaldo est une véritable marque d'un très bon finisseur, il garde le calme lorsque l'occasion se présente", conclut-il.

La Juventus Turin a quant à elle battu à domicile le FC Chelsea 1-0. On notera également la victoire de Salzbourg contre Lille 2-1, et le match nul entre Wolfsburg et Séville 1-1.

