Ligue des Champions : le Bayern qualifié pour les 8èmes de finale

Le Bayern domine actuellement son groupe avec douze points , treize buts marqués et deux encaissés en quatre matchs. De surcroit, les Munichois sont désormais à 32 matchs consécutifs sans défaite en phase de groupe de la C1, dont onze succès de rang, soit un de mieux que Real et le Barça par le passé. Un record dans l'histoire de la Ligue des champions.

Parmi les autres qualifiés avant les deux dernières journées, on notera les Italiens de Naples et les Belges de Bruges. Les deux formations ont survolé également leurs groupes en réalisant quatre victoires en autant de matchs.

Le Real Madrid et Manchester City ont également validé leurs qualifications. Ils sont en effet invaincus dans leurs groupes respectifs, 3 victoires et un nul au terme de la quatrième journée.

Le Bayern déterminé pour la suite

Le Bayern Munich est d'ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions à la faveur d'une victoire 4-2 contre Viktoria Plzen. Mais l'entraîneur du Rekordmeister relativise cette qualification. L'objectif pour les joueurs de Julian Nagelsmann est de remporter aussi les deux matchs restants contre l'Inter et le FC Barcelone :

"Nous voulons être les premiers du groupe", a-t-il lâché. "Le Barça est une équipe de haut niveau, avec un très bon entraîneur, mais nous voulons nous imposer contre les Catalans et les Italiens de l’Inter pour les deux derniers matches", a-t-il fait savoir.

Dans le groupe A, Liverpool a dominé mercredi Glasgow Rangers en Ecosse (1-7). Le score le plus lourd de la quatrième journée. L’Egyptien Mohamed Salah a largement participé à ce festival des Reds avec un triplé, le plus rapide effectué dans un intervalle de 5 minutes. Trois buts inscrits à la 76e , 80e, et à la 81e. Un record dans l’histoire de la Ligue des Champions.