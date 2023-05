Inter face à Milan pour une place en finale

Après sa victoire lors de la première manche de cette double confrontation des demi-finales il y a six jours contre l'AC Milan dans son antre de San Siro (2-0), l'Inter se prépare pour cette phase retour qui pourrait marquer l'histoire du club, estime le défenseur Francesco Acerbi :

"L'adrénaline commence à monter contre une équipe comme l'AC Milan. On sait que ce sera un match encore plus difficile et qu'il sera plein de moments difficiles, mais on veut quelque chose qui était impensable en début de saison.", a-t-il dit.

Inter au dernier carré

Battu à deux reprises à domicile ainsi qu'à Munich par le Bayern en phase de poules de cette Ligue des Champions UEFA, l’Inter rêve toutefois d'atteindre la finale. Une troisième de son histoire dont celle remportée lors de son dernier sacre européen en 2010.

Mais face aux Rossoneri qui seront ce soir revanchards, le défenseur de l'Inter Francesco Acerbi pense que la partie n'est pas gagnée d'avance :

"Nous jouons contre une équipe de l'AC Milan qui voudra rebondir. Nous le savons tous mais tout dépendra de nous-mêmes et nous sommes sûrs de ce que nous voulons. Nous savons que nous allons faire face à un grand AC Milan, mais nous voulons faire quelque chose de spécial, et nous sommes prêts."

Lors des cinq dernières confrontations entre ces deux formations, l'Inter s'est imposé contre Milan à quatre reprises toutes compétitions confondues. La deuxième manche des demi-finales Inter - AC Milan va avoir lieu à 19hTU, tandis que la deuxième demi-finale de la Ligue des champions UEFA opposera mercredi en Angleterre Manchester City au Real Madrid. Les deux clubs se sont quittés sur un score nul 1-1 il y a une semaine à Madrid.