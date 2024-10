Barcelone vs Bayern, l'heure est à la revanche

C'est sans doute l'une des affiches les plus attendues de cette 3e journée. Les deux équipes se sont affrontées 16 fois depuis 1996. Et le Bayern Munich a remporté plus de confrontations dont les cinq derniers duels. Le Bayern Munich s'est notamment imposé lors du dernier match en octobre 2022 contre le FC Barcelone (3-0).

Le FC Barcelone revanchard

"Le passé ne compte pas," a souligné le nouvel entraineur du FC Barcelona Hansi Flick. Lui qui était sur le banc du Bayern Munich lors de quelques exploits bavarois face aux Catalans :

L'ancien coach du Bayern Hansi Flick est arrivé à Barcelone en été 2024. Image : FC Barcelona/dpa/picture alliance

"Ce qui compte, c'est le moment présent, maintenant. Ce qui s’est passé dans le passé n’influence pas le présent. Nous pouvons davantage changer la situation. Et nous voulons être bien préparés pour cela", a déclaré le technicien allemand avant le match.

La suite de la 3e journée

Le RB Leipzig défie à domicile ce soir à 19h00TU les Anglais de Liverpool. Dans le même temps, Atlético Madrid sera en confrontation avec Lille.

Manchester City sera opposé au Sparta Prague, les Young Boys feront face à l'Inter. Ce sont entre autres quelques unes des affiches aux programme de la 3e journée de la phase de ligue de cette 70e édition de la Coupe d'Europe des clubs champions.