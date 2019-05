Ligue des Champions: " en ce moment Messi est inarrêtable" Klopp

Au stade Camp Nou, les Barcelonais ont pourtant beaucoup souffert, quasiment rompu face au style de jeu très rapide que leur imposaient les joueurs de Liverpool. Et leur gardien Marc André ter Steigen a aussi eté impérial, avec des parades exceptionnelles, aussi splendides que décisives à la 47e, 53e et 57e minutes.

Mais Lionnel Messi et ses coéquipiers ont fait preuve de réalisme. À la première belle occasion catalane, l’attaquant Luis Suarez a échappé à la vigilence de la défense de Liverpool, et d’un geste de Karaté, l’Uruguayéen a pu glisser le ballon au fond des filets à la 26e minute.

Lionnel Messi est apparu

A la 75e minute, le natif de Rosario en Argentine, a accompagné dans la cage le tir de Luis Suarez repoussé par la barre transversale. Puis , sept minute plus tard, il envoyé dans la lucarne un incroyable coup franc direct, pour inscrire son 600e but barcelonais , le 12e dans cette Ligue des champions cette saison. Ce qui lui a valu même l’appréciation de l’entraineur de Liverpool, l’équipe adverse

Jürgen Klopp ( Liverpool)

"En ces moments, il est inarrêtable, nous ne pourrions pas défendre le coup franc,quel tir ! c'est un joueur de classe mondiale, remarquable, son deuxième but n'était pas le plus beau but de la carrière de Lionel Messi mais ça montre son talent, il est au milieu de tout. Je suis un grand admirateur de lui."

"Nous avons produit du beau football mais à la fin, ils ont marqué trois fois, c'est difficile à accepter", a par la suite déploré l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp.



Pour rappel, la première demi-finale aller a opposé Tottenham à l’Ajax Amsterdam. Et c’est le club néerlandais qui s’est imposé 1-0. Les demi-finales retour de la Ligue des champions se joueront la semaine prochaine.

Les hommes de Jürgen Klopp auront à leur tour l’opportunité de joueur à domicile contre le FC Barcelone mardi, et mercredi, ce sera le choc Ajax contre Tottenham, au stade Johan Cruyff Arena à Amesterdam. La finale de la 64e édition de la Ligue des champions se déroulera la 1er jouin, à Madrid.