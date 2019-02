Ligue des Champions : drôle de soirée pour le FC Schalke 04

Opposés à Manchester City, l'un des favoris de la compétition, les hommes de Domenico Tedesco ont très mal débuté cette rencontre : dès la 18ème minute, le gardien et capitaine Ralf Fährmann adresse une très mauvaise passe à Salif Sané; l'international sénégalais se fait prendre de court par David Silva, qui n'a plus qu'à transmettre à Sergio Aguëro. L'attaquant argentin ne se fait pas prier pour marquer dans le but vide : 1-0 pour City.

Bentaleb frappe deux fois

Beaucoup d'observateurs disaient avant la rencontre que Schalke 04 allait vivre un calvaire hier soir. Sauf qu'à l'issue de la première période, les Knappen (les mineurs) sont rentrés aux vestiaires avec un but d'avance, et ce grâce à deux pénaltys : le premier est intervenu à la 37ème minute, une main de Nicolas Otamendi dans la surface suite à une frappe de Daniel Caligiuri. Le second a eu lieu à la 45ème, pour une faute de Fernandinho sur Salif Sané. Dans les deux cas, Nabil Bentaleb n'a pas tremblé, et a transformé la sentence.

Nabil Bentaleb a fait preuve de beaucoup de sang-froid en transformant deux pénalties en sept minutes.

Sané, un retour qui fait mal

Un avantage inespéré pour les joueurs de Schalke, d'autant plus qu'ils se sont ensuite retrouvés en supériorité numérique, suite à l'expulsion d'Otamendi, averti une seconde fois après sa main. Tous les voyants étaient au vert pour Schalke 04, qui allait déjouer tous les pronostics. Mais une fois de plus, le club de la Ruhr s'est sabordé. C'est d'abord Leroy Sané, un ancien de la maison, qui a égalisé sur coup-franc (85ème), avant que Raheem Sterling ne prenne la défense des Knappen à revers (90ème). Score final 3-2 pour City. Le FC Schalke 04 peut avoir quelques regrets, comme l'a expliqué Daniel Caligiuri à l'issue de la rencontre :

"Nous avons bien tenu tête à City, nous menions au score, nous étions en supériorité numérique... Nous aurions dû mieux négocier notre fin de match et essayer de porter le score à 3-1. Malheureusement, nous avons perdu le ballon parce que nous avons fait des erreurs, et Manchester City, qui a une attaque de qualité, nous a punis. Cela n'aurait pas dû avoir lieu. Nous aurions dû tout faire pour marquer un troisième but."

Auteur d'un superbe coup-franc, Leroy Sané n'a pas voulu célébrer son but contre son club formateur.

L'Atletico dit merci à ses défenseurs

Hier soir, il y avait une autre rencontre, qui se déroulait à Madrid. A l'Estadio Wanda Metropolitano, le stade qui abritera la finale de la Ligue des Champions cette saison, l'Atletico Madrid recevait la Juventus. Une partie très physique et très tactique qui s'est décantée en seconde mi-temps : Alvaro Morata a vu son but refusé par la VAR (70ème), mais l'Atletico a continué d'aller de l'avant. Et c'est finalement José Gimenez qui a délivré les siens (78ème), imité quelques minutes plus tard par son compère de la défense, Diego Godin (83ème). Victoire 2-0 de l'Atletico, qui rêve de jouer cette finale à domicile. Mais attention, car la Juventus et Cristiano Ronaldo n'ont pas dit leur dernier mot.