Ligue des champions: Dortmund s’incline 0-3 face à Tottenham

Après avoir été accrochés pendant la premiére partie, les Spurs n’ont pas tardé à ouvrir le score dès le retour des vestiaires .Bénéficiant d’un centre de Vertonghen, l’attaquant sud coréen Son Heung Min , a trompé Roman Bürki, le portier de Dortmund qui était pourtant impérial dès le début de la rencontre.

Dortmund a par après tenté à se créer de belles, notamment par des combinaisons de Pulisic,Sancho et Delenay sans pour autant parvenir à se montrer dangereux .

Alors qu'ils courent après au score depuis l'heure de jeu, les Borussen n'arrivent plus à se montrer dangereux

Et c’est en revanche la combinaison de Aurier-Vertonghen qui a coupé le souffle à l’équipe allemande, avec le but de Verthongen à 83e, lui qui a été passeur décisif au premier but.

Trois minutes plus tard, l’Espagnol Fernando Llorente a enfoncé le clou, score finale 3-0

Le Real Madrid s’impose 2-1 à Amsterdam

Le triple champions en titre a dû attendre la seconde période. Grâce à une frappe ssublime de Benzema, à la 59e , et Marco Asension 87e, un but qui a donné l’avantage aux Merengues.

Car, pendant la première partie, les Merengues ont plié sous la pression et le rythme imposé par les Néerlandais .Ce qui avait d’ailleurs abouti à l’égalisation néerlandaise 75e par Hakim Ziyech