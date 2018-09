Ligue des Champions : Dortmund rit, Schalke fait la moue

En Belgique, le Borussia Dortmund a eu des difficultés face au FC Bruges, champion de Belgique. Le salut des joueurs de Lucien Favre est venu de Christian Pulisic. Entré en fin de rencontre, l'ailier américain a inscrit le seul but du match avec beaucoup de réussite, puisqu'en fait, c'est un joueur adverse qui lui a tiré dessus. Pulisic était sur la trajectoire du ballon, qui est parti en cloche et qui a trompé le gardien Karlo Letica. Victoire 1-0 de Dortmund grâce à Pulisic, qui avait toutes les raisons d'être heureux hier soir :

Christian Pulisic a fêté son 20ème anniversaire de fort belle manière.

"Oui, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de chance. Mais bon, c'était mon anniversaire, alors je prends. C'était une très bonne journée pour moi."

Pulisic qui a fêté ses vingt ans hier. Le Borussia Dortmund est en tête du groupe A, en compagnie de l'Atletico Madrid, qui est allé gagner 2-1 sur la pelouse de Monaco, grâce à des buts signés Diego Costa et José Gimenez.

À Gelsenkirchen, une histoire de pénaltys

De son côté, Schalke 04 a passé une soirée très mouvementée. À domicile, le club de Gelsenkirchen a eu chaud contre le FC Porto. Dès la 13ème minute, les Portugais ont bénéficié d'un pénalty, suite à une main de Naldo dans la surface, mais le gardien et capitaine Ralf Fährmann a détourné la tentative d'Alex Telles. Par la suite, Schalke s'est réveillé, et a fini par être récompensé de ses efforts à la 64ème, avec un but de Breel Embolo sur un service de Weston McKennie. Mais dix minutes plus tard, les Königsblauen (les bleu-roi) ont concédé un nouveau pénalty, suite à un accrochage peu évident de Naldo sur Moussa Marega. Cette fois-ci, Otavio ne tremble pas et trompe Fährmann. Score final 1-1. Héros malheureux de la rencontre, Naldo assure qu'il n'y avait pas pénalty :

Ralf Fährmann a arrêté le premier pénalty d'Alex Telles, il n'a rien pu faire sur celui d'Otavio.

"Je pense que nous n'avons pas eu de chance, avec ces deux pénaltys concédés. On peut donner le premier, certes. Seulement, le deuxième est clairement une simulation de la part de l'adversaire. Cela ne doit pas arriver, en Ligue des Champions. Le niveau est élevé, et en tant qu'arbitre, tu ne peux pas commettre une telle erreur. Néanmoins, nous avons montré de belles choses, nous nous sommes bien battus. Nous avons accumulé de la confiance en vue du match samedi contre le Bayern Munich."

Schalke 04 et le FC Porto sont deuxièmes du groupe D, à deux longueurs de Galatasaray, qui a battu le Lokomotiv Moscou 3-0.

Firmino délivre Liverpool

Dans les autres rencontres, le FC Barcelone prend la tête du groupe B suite à sa victoire 4-0 face au PSV Eindhoven (triplé de Lionel Messi et un but d'Ousmane Dembélé), tandis que l'Inter Milan, mené 1-0 par Tottenham à cinq minutes de la fin, a réussi à s'imposer 2-1, grâce à Mauro Icardi et Matias Vecino. Enfin, dans le groupe C, 0-0 entre l'Etoile Rouge de Belgrade et Naples, tandis qu'à Anfield Road, dans le choc de la soirée, Liverpool a battu le Paris Saint-Germain 3-2, grâce à un but dans les arrêts de jeu signé Roberto Firmino.

Jürgen Klopp, félicité par Thomas Tuchel après la victoire de Liverpool sur le PSG.

Les Camerounaises en demi-finales

On jouait hier les derniers matchs de poule, les matchs du groupe B. La Zambie finit en tête grâce à sa victoire 3-0 sur le Mozambique, tandis que le Cameroun finit deuxième, suite à sa victoire 6-0 face au Lesotho. Ironie de l'histoire, la Zambie, première du groupe B, va rencontrer en demi-finales le meilleur deuxième de la phase de poules, qui n'est autre que...le Cameroun. En effet, les Camerounaises ont terminé avec six points (comme les Zimbabwéennes dans le groupe C), mais avec une différence de buts de +12 (contre +3 aux Zimbabwéennes). Zambie-Cameroun, ainsi qu'Afrique du Sud-Ouganda, auront lieu demain 20 septembre.