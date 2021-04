Ligue des champions : Dortmund peine à se transcender

Malgré l'ouverture du score à un quart de jeu (1-0 , 15e ), grâce à une frappe sèche en pleine lucarne du jeune Jude Bellingham, le club de la Ruhr a pendant la deuxième période baissé le pressing dont il a fait preuve au début de la rencontre. Les Anglais sont alors revenus dans la partie. D'abord par l' égalisation sur penalty ( 1-1,54e) de Ryad Mehrez, ensuite Phil Foden a donné l'avantage (2-1, 75e). Les Citizens ont fini par remporter le match. Dortmund est en revanche éliminé. Les coéquipiers d'Erling Haaland ont eu du mal à se remettre après avoir encaissé à l'aller. Le club de la Ruhr n'a réussi qu'une seule fois en huitième de finale de l'édition 2016/2017 contre Benfica Lisbonne , et il a été éliminé à sept reprises.

Liverpool éliminé malgré son match nul

L'un des matches qui ont retenu l'attention des amateurs du ballon rond. Liverpool - Real Madrid, une affiche entre deux des meilleures équipes européennes et vainqueures de la Ligue des champions de 2016 à 2019. Le match s'est soldé par un score nul (0-0).Mais en raison de sa défaite (3-1) à l'aller, il y a une semaine à Madrid, Liverpool est donc éliminé de la suite de la compétition:

"La performance a été de façon générale, bien meilleure qu'au match aller, mais on n'a pas perdu la confrontation ce soir, on l'a perdue à Madrid. Le match a été difficile pour le Real , on a été bons, on a été agressifs, on a vraiment bien joué. On a eu de grosses occasions en début de match." a dit Jürgen Klopp

Les quelques statistiques sur les matches de Ligue des champions UEFA, ayant opposé ces deux équipes. Le Real Madrid et Liverpool se sont affrontés huit fois, et le Real a remporté 5 fois les confrontations, et les Reds de Liverpool n'ont gagné leurs duels contre les Madrilènes que trois fois. Les matches des demi-finales auront lieu dans deux semaines : le Real Madrid affrontera le FC Chelsea, et Manchester City jouera contre le Paris Saint-Germain.

