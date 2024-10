LDC : le Borussia Dortmund écrase le Celtic (7-1)

Le BVB n'a fait qu'une bouchée du club de Glasgow dans son antre du Signal Iduna Park. Serhou Guirassy a notamment incrit un doublé et Karim Adeyemi un triplé.

Si le BVB continue de susciter des doutes en Bundesliga, en Europe, le club de la Ruhr se porte bien.

Deux semaines après sa victoire face à Bruges, les hommes de Nuri Sahin ont largement dominé le Celtic 7-1 avec notamment un doublé pour Serhou Guirassy. L'international guinéen confirme ainsi son bon début de saison avec son nouveau club.

Outre Serhou Guirassy, Karim Adeyemi s'est aussi illustré en inscrivant un triplé Image : Bernd Thissen/dpa/picture alliance

"Je suis très heureux du style, surtout en première mi-temps. C'était une très bonne performance avec le ballon mais aussi sans, ce qui m'a rendu très heureux", a déclaré après la rencontre Nuri Sahin.

"Après le but du 1-1, les garçons ont continué à presser par exemple. C'est le genre d'attitude qui rend un entraîneur heureux. Je n'ai rien d'autre à ajouter, tout a bien fonctionné."

Au prochain match, les Borussen se déplaceront sur la pelouse du Real Madrid, pour un remake de la dernière finale.

Leverkusen gagne petit, Stuttgart fait nul

De son côté, le Bayer Leverkusen s'est imposé 1-0 face à l'AC Milan. Victor Boniface a inscrit le seul but dans cette rencontre largement dominée par les hommes de Xabi Alonso.

Seule équipe allemande qui ne s'est pas imposée hier soir : le VfB Stuttgart. Les Souabes ont été tenus en échec sur leur pelouse 1-1 par le Sparta Prague.

Dans les autres rencontres importantes de la soirée, Manchester City a largement battu le Slovan Bratislava 4-0, Arsenal s'est imposé 2-0 face au Paris Saint-Germain et le FC Barcelone a infligé une manita aux Young Boys de Berne. Robert Lewandowski a inscrit un doublé.

Pour le moment, en attendant les matchs du soir, c'est Brest qui occupe la tête du classement. Le club francais, surprise de ce début de saison en Europe, a largement dominé le RB Salzbourg 4-0 avec un doublé de l'attaquant sénégalais Abdallah Sima.

Le Bayern Munich à l'assaut d'Aston Villa

Deux semaines après son carton 9-2 face au Dinamo Zagreb, le Bayern Munich se déplace sur la pelouse d'Aston Villa.

Une rencontre (19hTU) qui promet de se dérouler dans une ambiance bouillante du côté de Birmingham. Aston Villa dispute cette année la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 1983/1984. Le match de ce soir, face au Bayern Munich, est le premier de la campagne du club à domicile.

Un club qui, sous la houlette d'Unai Emery, cherche à retrouver les sommets européens.

Aston Villa a déjà remporté la C1, c'était en 1982, face au Bayern Munich, son adversaire ce soir. Image : picture alliance / empics

"Nous savons tous que leur dernier match en Ligue des champions s'est déroulé ici il y a plus de 40 ans. La saison dernière a été magnifique et ils ont mérité cette qualification. C'est une équipe très bien organisée et il y a toujours une super ambiance au stade", a assuré avant la rencontre Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich.

S'il s'attend à une ambiance de feu à Villa Park, il est certain que ces joueurs "seront prêts pour ce match".