Ligue des Champions : Cristiano Ronaldo qualifie la Juventus

La Juventus Turin, qui avait perdu le match aller (2-0), s'est qualifiée pour le prochain tour face à l'Atlético Madrid grâce à un Cristiano Ronaldo de gala.

Le Portugais a inscrit un triplé pour permettre à son équipe de s'imposer (3-0) à domicile.

Avant ce match, CR7 n'avait marqué qu'une seule fois dans la compétition cette saison. Il se rattrappe donc largement d'un début de saison poussif avec son nouveau club.

Massimiliano Allegri, l'entraineur de la Vieille Dame a salué la performance du quintuple Ballon d'Or et parlé d'un "grand match" pour son équipe.

Transféré en Italie cet été, Cristiano Ronaldo cherche cette année la Ligue des Champions avec un 3ème club différent.



Pour l'instant, seul le Néerlandais Clarence Seedorf a réussi cet exploit.

Schalke 04 explose face à Manchester City





En ballotage défavorable après sa défaite lors du match aller, Schalke 04 n'a pas réussi à renverser la vapeur face à Manchester City.



Les Knappen ont même lourdement chuter face aux hommes de Pep Guardiola (7-0).

S'ils ont tenu jusqu'à là 34ème minute de jeu avant d'encaisser un premier but sur pénalty, les réalisations se sont ensuite enchaînés.

Outre Sergio Aguero, auteur d'un doublé, Leroy Sané, ancien joueur de Schalke 04 a été l'un des grands artisans de la victoire de City avec un but et trois passes décisives au compteur.

En conférence de presse, Pep Guardiola a d'ailleurs tenu à saluer la performance du jeune joueur allemand dans un contexte pas forcément favorable pour lui.

"Je sais que ce n'est pas facile pour Leroy, les derniers matchs il n'a pas beaucoup joué, et sa confiance s'est un peu en aller mais ce soir après 20 minutes il a était exceptionnel devant le but et dans l'agressivité", a-t-il déclaré.