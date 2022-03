Ligue des champions : Chelsea qualifié, la Juventus s'écroule

Malgré une bonne entame notamment avec l'ouverture du score par l'attaquant Burak Yilmaz sur penalty (1-0, 38e), les Lillois n'ont pas longtemps résisté face aux Blues. Chelsea a avant la pause égalisé grâce à Christian Pulisic (1-1, 45e). Après l'égalisation, Chelsea a par la suite dominé les débats pendant la seconde période. Sur un centre de Manson Mount Cesar Azipilicueta a inscrit le second but (1-2, 71e). La formation de Thomas Tuchel est qualifiée pour les quarts de finale en dépit des sanctions économiques qui pèsent sur club:

"Chelsea exige pour chaque employé, pour chaque joueur, de jouer son rôle et jusqu'à la limite. C'est la mentalité du club depuis des années: fais ressortir le meilleur de vous, c'est ce que nous faisons au quotidien, ", a d'abord annoncé Tuchel avant d'ajouter: "C'est pourquoi nous restons concentrés et produire des résultats malgré la situation incertaine autour de nous".

La Juventus s'écroule à domicile

La deuxième rencontre opposait : Villarreal à la Juventus. Le club italien s'est incliné 3-0 sur sa pelouse à Turin, ce qui a permi aux Espagnols de Villareal de se qualifier pour les quarts de finale après le match nul 1-1 à l'aller. Chelsea et Villareal réjoignent ainsi six autres qualifiés, à savoir le Bayern , Liverpool, Manchester City, le Real Madrid, l' Atletico Madrid et le Benfica de Lisbonne. Le tirage au sort de s quart de finale aura lieu demain vendredi à 12 h00 à Nyon en suisse, au siège de l'UEFA.

