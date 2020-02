Ligue des champions-CAF: les affiches des quarts de finale

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions CAF a eu lieu mercredi: le Raja Casablanca (Maroc) affrontera notamment les Congolais de TP Mazembe, l’une des affiches les plus intéressantes. Triples vainqueurs de la compétition, le club de Lubumbashi aura du pain sur la planche face au Raja qui a également soulevé le trophée continental à trois reprises.

De son côté, le club le plus titré (8 fois), Al Ahly (Egypte) jouera contre Mamelodi Sundowns, les joueurs sud-africains, vainqueurs de l’édition 2016.

Dans les autres rencontres, l’Espérance Tunis affrontera le Zamalek d’Egypte, et le Wydad Casablance fera face aux Tunisiens de l’Etoile du Sahel. Les matches aller se tiendront les 28 et 29 février et les retour le 6 et 7 mars.

Odion Ighalo (Nigeria) célèbre son but contre le Burundi

Odion Ighalo à Manchester United

L'arrivée de l'attaquant nigérian à Man.United a suscité des scènes de liesses à Lagos. Le meilleur buteur de la dernière édition de la CAN, Odion Ighalo, a signé un contrat allant jusqu’à la fin de la saison et sans option d’achat.

La vedette nigériane s’est étonnée de l’extase de ses compatriotes qui ont célébré cet évènement dans les rues de Lagos!

"Les nouvelles de mon pays ne parlent que de mon transfert, et j’ai reçu des messages me félicitant, c’est incroyable !" a dit cet attaquant de Shanghai Shenhua , un club de première division chinoise.

Il faut dire qu’ Odion Ighalo devient le premier joueur de l’histoire du Nigeria à porter le prestigieux maillot de Manchester United. Avec 13,6 millions de supporters de Manchester United, le Nigeria est le quatrième pays en termes de nombre de fans, selon les recherches faites par le club mancunien.

Les joueurs du Bayern après la victoire contre Hoffenheim

La Coupe d’Allemagne (2019-2020)

Quatre matches étaient au programme mercredi soir pour la deuxième tranche des huitiémes de finale. Le Bayern a battu Hoffenheim 4-3, le Bayer Leverkusen a quant à lui éliminé Stuttgart 2-1. L’Union Berlin s’ est imposé 1-0 contre Verl et enfin Saar-bruck, un club de 4e division a battu Karl-ruhé 5-3 aux tirs au but, après le nul 0-0. Saar-bruck est le seul club de 4e division qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d’Allemagne.