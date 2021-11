LDC : Dortmund battu par le Sporting 3-1 est éliminé

Le BvB avait bien commencé sa saison en C1 avec deux victoires en deux matchs. Début octobre, le club de la Ruhr semblait en bonne position afin de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Mais depuis, les affaires se sont gâtées et après trois défaites lors de leurs trois dernières sorties, les Borussen doivent dire au revoir, pour cette saison, à la Ligue des champions.

Pedro Goncalves, auteur d'un doublé pour le Sporting

Hier soir, à Lisbonne, Marco Reus et ses coéquipiers ont fait face au réalisme des Portugais qui menaient déjà 2-0 à la mi-temps. Le carton rouge d'Emre Can à un quart d'heure du terme a fini de sceller le sort des Jaune et Noir qui n'ont jamais vraiment pu revenir dans la course.

>>> A lire aussi : le Bayern Munich gagne à Kiev et son continue son sans-faute

Un véritable échec pour le Borussia Dortmund

Cette nouvelle défaite est une vraie désillusion pour les hommes de Marco Rose qui auront clairement eu du mal à briller sur la scène continentale sans Erling Haaland, blessé depuis plusieurs semaines.

Marco Rose, entaîneur du BVB depuis l'été 2021

"Nous n'avons pas assez bien défendu, et l'adversaire en a profité. Nous le payons assez cher, avec cette élimination de la Ligue des Champions, alors que c'était un véritable objectif pour nous. Nous voulions être en huitièmes au printemps prochain", a confessé Marco Rose après la rencontre.

"Maintenant, il est important pour nous que nous digérions cet échec, que nous en parlions et que nous nous améliorions dans divers domaines. Nous en avons parlé avant le match, et même après la victoire contre Stuttgart : nous devons être meilleurs."

Dans ce même groupe, l'Ajax a continué son parcours en s'imposant 2-1 sur la pelouse de Besiktas avec un nouveau doublé de Sebastien Haller. L'international ivoirien rejoint Robert Lewandowski en tête du classement des buteurs (9 buts).

Leipzig prend une option pour la troisième place

De son côté, le RB Leipzig, déjà éliminé de la course aux huitièmes de finale, se devait de gagner sur la pelouse du FC Bruges pour espérer un reversement en Ligue Europa. Et c'est ce qu'il a fait, de fort belle manière : les coéquipiers de Christopher Nkunku se sont imposés 5-0. Le Franco-Congolais a d'ailleurs inscrit un doublé.

Cette victoire permet au RB de prendre provisoirement la troisième place, mais les deux clubs comptent le même nombre de points. Le match face à City la semaine prochaine sera donc décisif.

Dans ce groupe, c'est d'ailleurs Manchester City, vainqueur du PSG 2-1, qui est actuellement leader.

Le Real se qualifie, le groupe B attend de livrer son verdict

Dans les autres rencontres, le Real Madrid a validé son billet pour le prochain tour en battant le Sheriff Tiraspol 3-0. Karim Benzema, condamné hier par la justice française à un an de prison avec sursis dans l'affaire dite de la "Sextape”, a marqué pour les Merengues. Les Madrilènes sont rejoints au prochain tour par l'Inter Milan, vainqueur du Shakhtar 2-0.

Enfin dans le groupe de Liverpool, déjà qualifié, c'est toujours très serré entre Porto, l'AC Milan et l'Atletico Madrid. Hier soir, les Colchoneros ont été battus 1-0 sur leur pelouse par les Lombards tandis que Porto a perdu 2-0 sur la pelouse des Reds. La dernière journée sera donc décisive pour ces trois clubs qui se tiennent en un point.