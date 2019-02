Ligue des Champions : bonne opération pour le Bayern Munich

Les Bavarois s'attendaient à vivre une soirée difficile à Anfield Road. Poussés par leur public, les joueurs de Liverpool se sont mis en évidence, mais ni Mohamed Salah (12ème minute) ni Sadio Mané (33ème) ne sont parvenus à tromper Manuel Neuer. Le Bayern, lui, aurait pu profiter d'un cadeau de Joël Matip, mais Alisson Becker veillait au grain.

Kovac satisfait du résultat

En seconde période, la rencontre a été plus physique et plus tactique. Il y a eu peu d'occasions à se mettre sous la dent. En fin de rencontre, Manuel Neuer est parvenu à maintenir le match nul grâce à un sauvetage sur sa ligne suite à une tête plongeante de Mané (85ème). Score final 0-0. Un résultat qui satisfait l'entraîneur du Bayern, Niko Kovac :

"Nous n'avons peut-être pas marqué, mais nous n'avons pas concédé de buts non plus. Nous jouerons le match retour à la maison, et je pense que ce sera un avantage, car nous allons évoluer devant 75 000 spectateurs qui voudront à tout prix que l'on se qualifie. Nous savons très bien qu'à ce niveau, ce sont les petits détails qui font les grandes différences. Mais nous verrons en temps voulu : maintenant, place à la Bundesliga."

En fin de rencontre, les joueurs bavarois sont allés remercier leurs supporters pour leur soutien.

Le Bayern Munich est toujours en course en Ligue des Champions, mais aussi en championnat : les Bavarois, qui sont à trois points du Borussia Dortmund, reçoivent le Hertha Berlin ce samedi. Une rencontre qui sera diffusée sur la DW.

Lyon et le Barca dos à dos

L'autre rencontre de la soirée opposait Lyon au FC Barcelone. Privé de son capitaine Nabil Fekir, l'Olympique Lyonnais a failli marquer suite à une frappe de Martin Terrier, déviée in-extremis sur sa barre par Marc-André ter Stegen (9ème). Par la suite, le Barca a dominé, mais à l'image de Luis Suarez, les Catalans se sont montrés trop brouillons dans le dernier geste. Score final 0-0. Tout se jouera au Camp Nou dans trois semaines, le 13 mars prochain.