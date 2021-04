Ligue des champions: Bayern-PSG, revanche ou suprématie ?

Dans la conférence de presse d'avant match, le défenseur du Bayern Munich Benjamin Pavard s'attend à des Parisiens revanchards.



"Pour eux , je pense que le match va être plutôt une revanche, comme ils ont perdu la finale contre nous. Mais voilà, on est plutôt sereins, on a deux matches à disputer et deux victoires à remporter." L'avis du défenseur français que ne partage pas l'entraineur du PSG :

"Je ne crois pas que ce soit une revanche" a prévenu Mauricio Pochettino avant le match." Il s'agit plutôt de prouver à nous -mêmes que nous sommes capables de battre un rival comme le Bayern , qui aujourd'hui, est le meilleur club d'Europe, une équipe dont la clé de réussite est bassée sur le jeu collectif estime Mauricio Pochettino.

Le techinicien argentin Mauricio Pochettino a pris la relève de Thomas Tuchel en décembre dernier sur le banc parisien. Il a notamment battu en huitième de finale aller 4-1 en Espagne le FC Barcelone.

L'entraineur du Bayern Munich Hansi Flick estime à cet effet qu'il s'agit d'un nouveau défi :

"C'est un nouveau match contre une nouvelle équipe, et le PSG a un nouvel entraîneur, il y a donc pas mal de choses à considérer. Nous voulions arriver aux quarts de finale, nous voulons arriver aux demi-finales, nous devons donc rester concentrés pour ces deux matchs. C'est le but, c'est ce que nous devons faire." dit-il.

Le deuxième match des quarts de finale aller se joue au Portugal. Le FC Porto affronte à domicile le FC Chelsea. Et les matches retour auront lieu dans une semaine.