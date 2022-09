Ligue des Champions : Barcelone face à sa bête noire, le Bayern

Après une humiliation en quart de finale de Ligue des Champions 2019-2020 (8-2), une double correction en phase de poules de l'édition l'an dernier (3-0), le FC Barcelone retrouve ce mardi sa bête noire, le Bayern Munich . Mais l'entraîneur bavarois prévient ses joueurs que le FC Barcelone qu'ils affrontent ce soir s'est suffisamment fortifiée ces derniers temps :

"Le FC Barcelone a eu de nouvelles recrues, des recrues qui jouent déjà un rôle de premier plan dans le onze de départ, comme Robert Lewandowski", a d'abord annoncé Julian Nagelsmann. "De surcroît, ils ont aussi un esprit très différent que lors de nos derniers duels, il faut nous concentrer beaucoup sur le match", ajoute le technicien de 35 ans.

Le grand retour de Lewy à Munich

L'attaquant polonais est l'une des légendes de la Bundesliga. Avec six buts en cinq matches de la Liga, Robert Lewandowski a déjà attiré l'attention des supporters du FC Barcelone . Et ce mardi il va effectuer son grand retour à l'Allianz Arena de Munich dans un bon état moral et physique : "Il est calme et détendu. C'est un leader naturel pour notre groupe, j'imagine que ce sera un match spécial pour lui, et il est motivé. Il sera frais ce soir, car il a eu un temps de repos", a fait savoir l'entraineur espagnol Xavi Hernandez.

"Nous sommes dans un bon moment, même si se déplacer à Munich pour affronter le Bayern c' est toujours très difficile", reconnait le coach de Barcelone, avant d'ajouter : "Nous allons essayer de montrer notre caractère et de montrer que nous pouvons rivaliser avec l'une des meilleures équipes dans le monde."

Outre le match Bayern Munich & FC Barcelone, le Bayern Leverkusen accueille ce soir l'Atlético Madrid.