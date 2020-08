Ligue des champions: Barcelone - Bayern, un duel des géants

Cette affiche va opposer deux des grandes meilleures équipes européennes. Ces deux équipes sont des habituées de la des Champions dont chacune a déjà soulevé le trophée à cinq reprises.

"Ce sera un match équilibré, que personne ne va dominer " a pronostiqué le coach de Barcelone Quique Sétien.

Certes, les Bavarois ont survolé cette saison leurs compétitions nationales, en s’adjugeant le doublé coupe-championnat. Ils ont également battu tous leurs adversaires en Ligue des champions.

Huit victoires en huit matches, dont une raclée infligée à Chelsea en huitièmes de finale, 3-0 á Londres et 4-1 à Munich.

"Le Bayern va faire face à une meilleure équipe du monde" a averti Arturo Vidal, ancien joueur du Bayern qui joue actuellement au FC Barcelone."

"Les supporters du Bayern pensent la même chose de leur équipe: cette affiche de rêve laissera quoi qu’il arrive un géant au tapis" a-t-il ajouté dans la conférence d’avant match.

Le FC Barcelone veut redorer son image

Après avoir raté le titre de la Liga, Barcelone cherche son équilibre en Ligue des champions pour cette fin de saison. Et ses succès catalans dans cette compétition, reposent sur le seul talent de Messi.

Face au génie argentin, insaisissable dans les grands rendez-vous sportifs, l’entraineur du Bayern Munich Hans Flick n’a pas dévoilé la stratégie :

"Je crois que ce n’est pas un match entre le Bayern contre Messi, c’est le Bayern contre Barcelone. Messi est un joueur de classe mondiale et nous avons évidemment réfléchi à la façon de contrôler, mais je ne révélerai pas ici en conférence. Nous devons le faire en équipe. Il est important de jouer intelligemment contre lui. Pour voir les espaces et le mettre sous pression en un contre un et gagner les duels" a-t-il dit .