Ligue des Champions : "Atletico va nous causer des ennuis" Guardiola

Le match devrait offrir beaucoup de spectacle, car Manchester City a pris l'avantage sur Madrid à l'aller grâce à un but de Kevin De Bruyne. Les Mancuniens débarquent en Espagne avec la ferme intention de conserver cet avantage pour rejoindre les demi-finales. Mais le manager du FC Chelsea Pep Guardiola s'attend à une équipe d'Atlético plus offensive qu'au match aller :

"Je pense que ce sera un peu différent au match aller parce que l'Atlético joue à domicile et à domicile les joueurs créent une dynamique à travers leurs propres jeux, en présence de leur public. Il y aura des moments où ils seront agressifs, avec un jeu plus élevé et ills vont nous créer des problèmes.", a-t-il dit.

A lire également...LDC : Liverpool et City prennent un avantage en quarts

Mohamed Salah lors du match à Anfield

Liverpool à Anfield

Liverpool qui affronte, à domicile, le Benfica Lisbonne pour le dernier match retour des quarts de finale. À l'aller, les hommes de Jürgen Klopp se sont imposés 3-1 sur la pelouse portugaise. Mais pour l'entraineur du Benfica Nelson Verissimo, l'espoir n'est pas perdu :

"Nous partons avec l'ambition naturelle de ceux qui croient en ce qu'ils font. Nous savons que nous allons en Angleterre avec deux buts de retard, mais nous pensons que les choses peuvent changer. Nous sommes conscients que si nous marquons avant Liverpool, le match peut changer. Alors, nous partons avec cette ambition."a-t-il fait savoir

Pour rappel, le vainqueur entre Liverpool et Benfica Lisbonne affrontera en demi-finales Villarreal, tombeur hier soir du Bayern, tandis que le club qui remportera le duel entre Manchester City et Atlético fera face au Real. Les Merengue sont éliminé hier les Blues du FC Chelsea dans le double confrontation des demi-finales.

A lire aussi...Man.City - Real Madrid: "Je peux battre n'importe qui." (Guardiola)