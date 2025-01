La Liga : Valence accueille le Real Madrid

Valence reste l'un des adversaires coriaces du Real Madrid. Le dernier duel entre les deux équipes se sont accrochées en mars dernier (2-2).

Et, si Valence a terminé la saison dernière à la 9e place, la situation est bien tout autre cette année. Les Blanquinegros souffrent en championnat. Ils occupent actuellement la 19e place, l'avant dernière avec au compteur 12 points en 17 matchs joués.

Le Real Madrid favori

Le club merengue, champion d'Espagne en titre compte 40 points, soit à une longueur de son voisin leader l'Atlético Madrid et deux points d'avance sur son rival le FC Barcelone 38 points.

Le club catalan qui avait pourtant dominé le classement en début de la saison. Et pour l'entraineur Carlo Ancelotti, cela prouve effectivement que La Liga est l'un des championnats les plus compétitifs :

"La Ligue espagnole est rigoureuse ce qui a un impact sur le nombre de points nécessaires pour gagner la compétition. Et le fait que l'Atlético Madrid soit également dans cette lutte avec nous et Barcelone, cela crée encore plus d'incertitude", a-t-il expliqué.